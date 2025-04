Palalgam Terror Attack: পাকিস্তানকে হুমকি নয়; সার্জিক্যাল স্ট্রাইকেরও সময় নয়, অভিষেক বললেন আরও বড় ব্যবস্থার কথা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পহেলগাঁও হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে ভারত। সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করা হয়েছে, ভারত থেকে পাকিস্তানিদের চলে যেতে বলা হয়েছে, সার্ক ভিসা দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আরব সাগরের তীরে শুরু হয়েছে সামরিক মহড়া, কাশ্মীর উপত্যকায় শুরু হয়েছে জঙ্গিদের ঘর ভাঙার কাজ। এর মধ্য়েই এবার এনিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেকের সাফ বার্তা, হুমকি নয়, কাজ করে দেখাতে হবে মোদী সরকারকে। পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই তাকে জবাব দিতে হবে। এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লিখেছেন, গত কয়েকদিন ধরে সংবাদমাধ্যমের উপরে নজর রেখে চলেছি। পহেলগাঁও হামলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গলদের কথা না তুলে কিছু মিডিয়া এমনসব কথা বলেছে যা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সুবিধে করে দেবে। এখন এইসব কাজের সময়ে নয়। সবাইকে রাজনীতির উপরে উঠে এই আঘাতের মোকাবিলা করতে হবে। এটা কোনও সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সময় নয়, পাকিস্তানকে কোনও প্রতীকী হুমকি দেওয়ারও সময় নয়। এটা পাকিস্তানকে সেই ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার সময় যে ভাষা ওরা বোঝে। এটা পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেওয়ার সময় এসেছে।

Over the past few days, I have been closely following the conduct of the mainstream media and those at the helm of Union Govt. Instead of deeply investigating the lapses that led to this unprecedented terror attack in PAHALGAM, they seem more focused on pushing a narrative that…

