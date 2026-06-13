/Abhishek Banerjee Big Breaking: রবিবারই ভবানীভবনে মুখোমুখি অভিষেক-কুণাল? সইকাণ্ডে এবার সাঁড়াশি চাপ? বিগ আপডেট

প্রবীর চক্রবর্তী, পিয়ালি মিত্র: শনির সকালে অভিষেকের কপালেও যেন 'শনি লেগেছে'! সাতসকালে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ির দরজায় পুলিস। রীতিমতো তালা ভেঙে ভিতরে। একেবারে স্যাটারডে সাসপেন্স! এবার অভিষেককে নিয়ে আরও ব্রেকিং নিউজ! বিগ আপডেট! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও কুণাল ঘোষকে যে একইদিনে জেরার জন্য সিআইডি তলব করেছে, সেকথা আগেই জানা গিয়েছিল। রবিবারই ভবানীভবনে মুখোমুখি অভিষেক-কুণাল? সূত্রের খবর তেমনই।
রবিবারই ভবানীভবনে মুখোমুখি অভিষেক-কুণাল?
আজ সই কান্ডে ফের নোটিস পাঠানো হয়েছে কুণাল ঘোষকে। শুক্রবারের পর ফের আজ নোটিস পাঠানো হয়েছে কুণাল ঘোষকে। সূত্রের খবর, সই জালকাণ্ডে সন্তোষজনক উত্তর পায়নি সিআইডি। তাই ফের অভিষেককে তলব সিআইডির। রবিবার যে সময় অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে ডাকা হয়েছে। তার কিছু সময় পরেই ডাকা হয়েছে কুণাল ঘোষকে। আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি অভিষেক-কুণাল মুখোমুখি হবেন রবিবার ভবানীভবনে? মুখোমুখি বসিয়ে জেরার সম্ভাবনা? প্রসঙ্গত, রবি, সোম ও মঙ্গল- পর পর তিনদিন সিআইডির জেরার মুখে পড়তে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সিআইডি জিজ্ঞাসাবাদে রয়েছেন মদন মিত্র ও শোভনদেব চ্যাটার্জিও।
অভিষেককে সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদ
বৃহস্পতিবারই বিধানসভায় সইজাল কাণ্ডে কড়া নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। প্রাথমিক রক্ষাকবচ দিলেও, অভিষেককে তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ দেয় আদালত। সিআইডি চেয়েছিল অভিষেককে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করতে। তা থেকে আপাতত রেহাই দেয় আদালত। এরপরই বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে ফিরে সোজা ভবানীভনে সিআইডি জেরার মুখোমুখি হন অভিষেক। দীর্ঘ প্রায় ৫ ঘণ্টা চলে টানা জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু সেই জিজ্ঞাসাবাদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি বলেই সূত্রের খবর।
ভবানীভবনে ম্যারাথন জেরার পরদিনই, শুক্রবার ফের অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে যায় CID। কিন্তু তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় বাড়িতে ছিলেন না। ফলে তাঁকে নোটিস ধরানো নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। শেষে দীর্ঘ অপেক্ষার পর অভিষেকের হাতেই নোটিস ধরায় সিআইডি। যে প্রসঙ্গে অভিষেকের সাফ চ্যালেঞ্জ, "আমি কোনও তদন্ত এড়িয়ে যাইনি। আমার লুকানোর কিছু নেই।" জানা গিয়েছে, ডিজে মন্তব্য মামলায় এই নোটিস। এদিকে পরের পর যখন বাড়িতে সিআইডি- নোটিস, তখন শনিবার মধ্যরাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে শালবনি থানার পুলিস।
কেন মধ্যরাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে শালবনি থানার পুলিস?
পুলিস সূত্রে খবর, সপ্তাহখানেক আগে জমি জালিয়াতির একটি মামলায় মেদিনীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরাকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিস জানতে পারে, তাঁর অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ জমা পড়েছিল এবং সেই অর্থের কোটি কোটি টাকা অভিষেকের পিএ সুমিত রায় নামে অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়।
সূত্রের দাবি, গত কয়েকদিন ধরে সুমিত রায়কে ট্র্যাক করার সময় তাঁর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন বারবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবন দেখাচ্ছিল। শনিবার গভীর রাতে ওই লোকেশন স্থিরভাবে সেখানে পাওয়া যাওয়ার পর শালবনি থানার একটি দল রাত প্রায় ১টা নাগাদ কালীঘাট থানায় পৌঁছায় এবং স্থানীয় থানাকে বিষয়টি জানায়।
এরপর কালীঘাট থানার পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে রাত প্রায় ২টোয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যায় পুলিস। তাদের দাবি, সুমিত রায়ের খোঁজে সেখানে যাওয়া হলেও বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তদন্তে সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। পুলিস সূত্রে আরও দাবি, প্রায় চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর তাঁরা বাইরের কোলাপসিবল গেট ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে তল্লাশি চালায়।
তবে তল্লাশিতে কোনও কিছু উদ্ধার হয়নি এবং সুমিত রায়কেও পাওয়া যায়নি। পুলিস জানিয়েছে, সিজার তালিকাও শূন্য। তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগও তুলেছে তারা।
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