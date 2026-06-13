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Abhishek Banerjee Big Breaking: রবিবারই ভবানীভবনে মুখোমুখি অভিষেক-কুণাল? সইকাণ্ডে এবার সাঁড়াশি চাপ? বিগ আপডেট

Abhishek Banerjee Kunal Ghosh CID Enquiry: রবিবার যে সময় অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে ডাকা হয়েছে। তার কিছু সময় পরেই ডাকা হয়েছে কুণাল ঘোষকে। রবি, সোম ও মঙ্গল- পর পর তিনদিন সিআইডির জেরার মুখে পড়তে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 13, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:58 AM IST
Abhishek Banerjee Big Breaking: রবিবারই ভবানীভবনে মুখোমুখি অভিষেক-কুণাল? সইকাণ্ডে এবার সাঁড়াশি চাপ? বিগ আপডেট
Image Credit: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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