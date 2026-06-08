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  • /Abhishek Banerjee: সই জালকাণ্ডে ফের হাজিরা এড়ালেন অভিষেক, ডায়মন্ডহারবার-সাংসদের বিরুদ্ধে এবার কড়া আইনি পদক্ষেপের পথে CID?

Abhishek Banerjee: সই জালকাণ্ডে ফের হাজিরা এড়ালেন অভিষেক, ডায়মন্ডহারবার-সাংসদের বিরুদ্ধে এবার কড়া আইনি পদক্ষেপের পথে CID?

Abhishek Banerjee CID enquiry Update: সই জালিয়াতি যে হয়েছে তদন্তকারীরা সে সম্পর্কে একশো শতাংশ নিশ্চিত। অভিষেক বারংবার ইচ্ছাকৃতভাবেই হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছেন বলেই সিআইডি কর্তাদের অভিমত। বার বার এভাবে হাজিরা এড়ালে সাংসদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করতে দ্বিধা করবে না তদন্তকারী সংস্থা। অভিষেকের বিপাকে পড়ার সম্ভাবনা আছে বলেই মনে করছেন আইনজীবী ও পুলিস মহলের একটা বড়ো অংশ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 08, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:07 PM IST
Abhishek Banerjee: সই জালকাণ্ডে ফের হাজিরা এড়ালেন অভিষেক, ডায়মন্ডহারবার-সাংসদের বিরুদ্ধে এবার কড়া আইনি পদক্ষেপের পথে CID?
Image Credit: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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