/Abhishek Banerjee: সই জালকাণ্ডে ফের হাজিরা এড়ালেন অভিষেক, ডায়মন্ডহারবার-সাংসদের বিরুদ্ধে এবার কড়া আইনি পদক্ষেপের পথে CID?

অর্ণবাংশু নিয়োগী ও অয়ন ঘোষাল: সইকাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিআইডির তলবে বড় আপডেট। আজও সিআইডি হাজিরা দিচ্ছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা সই জালকাণ্ডে আজও সিআইডি হাজিরা এড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সিআইডিকে চিঠি অভিষেকের। জানা যাচ্ছে,হাইকোর্টে মামলা চলছে, চলতি সপ্তাহেই শুনানি রয়েছে। পাশাপাশি দিল্লিতে আছেন তিনি। এই মর্মে হাজিরা এড়িয়ে সিআইডি-কে চিঠি অভিষেকের। চিঠিতে অভিষেক সময় চেয়েছেন বলে সূত্রের খবর।
বিধানসভায় সই জালকাণ্ডে আজ সোমবার তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানী ভবনে সিআইডি দপ্তরে হাজিরা দেবেন কিনা তা নিয়ে শুরু থেকেই ছিল জল্পনা। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের বৈঠকে যোগ দিতে এই মুহূর্তে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন দিল্লিতে। ফলে আজ ভবানী ভবনে হাজিরার সম্ভাবনা নিয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্নচিহ্ন ছিল। আবার এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-ই শারীরিক অসুস্থতা এবং সোনারপুর কাণ্ডে আঘাতের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গিয়েছেন গত সোমবারের সিআইডি হাজিরা।
যারপরই ফের গত সোমবার অভিষেকের বাড়িতে যান সিআইডি আধিকারিকরা। বাড়িতে গিয়ে এদিন সোমবার হাজিরার জন্য দ্বিতীয় দফায় নোটিস ধরান সিআইডি আধিকারিকরা। যদিও অভিষেক সেদিন বেরিয়ে এসে সিআইডি আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেননি। তাঁর প্রতিনিধি বাইরে বেরিয়ে এসে নোটিস রিসিভ করেন। ফলে তিনি বারংবার ইচ্ছাকৃতভাবেই হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছেন বলেই সিআইডি কর্তাদের অভিমত। বার বার এভাবে হাজিরা এড়ালে ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করতে তদন্তকারী সংস্থা যে দ্বিধা করবে না, রাজ্য প্রশাসন সূত্রে তেমন ইঙ্গিতও মিলেছে।
বিধানসভা সই জালকাণ্ডে অভিষেককে জেরা করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। চার বিধায়কের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, নথিতে যে সই রয়েছে তার সঙ্গে নমুনা স্বাক্ষরের কোনও মিল নেই! অর্থাৎ সই জালিয়াতি যে হয়েছে তদন্তকারীরা সে সম্পর্কে একশো শতাংশ নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে মূল্যবান নথি জালিয়াতির যে ধারা যুক্ত হয়েছে, সেটি অত্যন্ত দৃঢ় হচ্ছে। এতে অভিষেকের বিপাকে পড়ার সম্ভাবনা আছে বলেই মনে করছেন আইনজীবী ও পুলিস মহলের একটা বড়ো অংশ।
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