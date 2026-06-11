Abhishek Banerjee Big Update: ত্রিফলায় বিদ্ধ অভিষেক! আর কোনও সময় নয়, এসে গেছে 'সবুজ সংকেত'- ঘুরে দাঁড়াতে পালটা মোক্ষম চাল অভিষেকের

অয়ন ঘোষাল, অর্ণবাংশু নিয়োগী: ত্রিফলায় বিদ্ধ অভিষেক! অস্বস্তি যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একের পর এক, নোটিসের পর নোটিস... চলছেই। একদিকে বিধানসভা সই জালকাণ্ডে বার বার সিআইডির নোটিস , আরেকদিকে ত্রিপুরার কোর্টে হাজিরার নোটিস। তারমধ্যেই এবার শান্তিনিকেতন ভবনের বেআইনি অংশ ভাঙা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল কলকাতা পুরসভা।
অভিষেকের শান্তিনিকেতন ভবনেও এবার বুলডোজার! শান্তিনিকেতন ভবনের বেআইনি অংশ ভাঙার ক্ষেত্রে আর সময় নয় অভিষেককে। জানিয়ে দিল কলকাতা পুরসভা। ১৯ মে অভিষেকের শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-সহ ২১টি সম্পত্তিতে ৪০০ (১) ধারায় নোটিস ইস্যু করা হয়। তারপর কেটে গিয়েছে ২৪ দিন। তাই আর সময় দেওয়া হবে না। এমনটাই সিদ্ধান্ত। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে হাতিয়ার করেই ডিজির কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। পুর ও নগর উন্নয়ন দফতর থেকে এসে গিয়েছে সবুজ সংকেতও। শেষ স্ট্যাটাস কী,তা জানতে চেয়ে ডিজির কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। ডিজির কাছ থেকে রিপোর্ট পেলেই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ দেবেন প্রশাসক তথা পুরসভার কমিশনার।
ওদিকে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির নোটিস, সই জালকাণ্ডে সিআইডির নোটিসের পর এবার ত্রিপুরার খোয়াই আদালতের সমন। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার খোয়াই থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। ওই মামলাতে ডাকা হয়েছে অভিষেককে। আগামী ২২ জুন তাঁকে খোয়াই আদালতে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই সমন স্পিড পোস্ট মারফত পাঠানো হয়নি। আলিপুর আদালত মারফত এটি পাঠানো হয়েছে। আলিপুর আদালত এক জন বেলিফ নিয়োগ করে ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে পাঠায়।
নিয়ম অনুযায়ী, এই ধরনের সমন কাউকে পৌঁছোতে হলে স্থানীয় থানায় জানিয়ে যেতে হয়। এই সমনটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আলিপুর আদালত যে বেলিফকে নিয়োগ করে, তিনি কালীঘাট থানায় যান। তারপর থানা ওই বেলিফকে নিয়ে যান ৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে যায়। এটি তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। তৃণমূল দফতরের সরকারি ঠিকানাও এটি। সূত্রের খবর, বেলিফের উপর নির্দেশ ছিল হয় অভিষেকের হাতে এই নোটিসটি দিতে হবে কিংবা ওই ঠিকানায় দেওয়ালে সেঁটে দিয়ে তার ছবি তুলে রাখতে হবে।
কালীঘাট থানার বাহিনী-সহ বেলিফ যখন ৩০বি হরির চ্যাটার্জি স্ট্রিটে পৌঁছয় বুধবার রাতে, তখন দেখা যায় সেখানে দলের বেশ কয়েকজনের ভিড়। শুরু হয়ে যায় হট্টগোল পরিস্থিতি। যা শুনতে পেয়ে বেলেঘাটার বিধায়ক কুনাল ঘোষ বেরিয়ে আসেন। বেলিফের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। সূত্রের খবর, দেওয়ালে না সেঁটে সমনের কাগজ রিসিভ করিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন কুণাল। এরপর বেলিফ ফোনে একজনের সঙ্গে কথা বলার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির ভিতরে তাঁকে ঢুকতে দেখা যায়। সূত্রের খবর, ভিতরের এক জন কর্মীকে দিয়ে রিসিভ করিয়ে ওই কাগজটি দিয়ে গিয়েছেন তিনি।
পালটা বড় চ্যালেঞ্জ অভিষেকের
ওদিকে নোটিসের পর নোটিসে 'বিদ্ধ' হয়ে বসে নেই অভিষেকও। বিধানসভায় সই জাল মামলার সমগ্র এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে বিচারপতি কৌশিক চন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ। মামলা দায়েরের অনুমতি দিলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। প্রসঙ্গত এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেওয়া সিআইডির নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলার শুনানি আজ।
সেই শুনানির শেষ পাওয়া আপডেট অনুযায়ী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে প্রাথমিক রক্ষাকবচ দেওয়ার ইঙ্গিত আদালতের। বিচারপতি বলেন, "আপনি তদন্তে সহযোগিতা করুন। ততদিন যাতে গ্রেফতার না করা হয়, সেটা দেখা হবে।" আদালতকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় জানান, "যখনই বলবে সিআইডি অফিসে গিয়ে তদন্তকারীদের সম্মুখীন হতে রাজি।"
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