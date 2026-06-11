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Abhishek Banerjee Big Update: ত্রিফলায় বিদ্ধ অভিষেক! আর কোনও সময় নয়, এসে গেছে 'সবুজ সংকেত'- ঘুরে দাঁড়াতে পালটা মোক্ষম চাল অভিষেকের

Abhishek Banerjee Big News: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে হাতিয়ার করেই ডিজির কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। ডিজির কাছ থেকে রিপোর্ট পেলেই শুরু হয়ে যাবে 'অ্যাকশন'... কোন মামলায়?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 11, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:51 AM IST
Abhishek Banerjee Big Update: ত্রিফলায় বিদ্ধ অভিষেক! আর কোনও সময় নয়, এসে গেছে 'সবুজ সংকেত'- ঘুরে দাঁড়াতে পালটা মোক্ষম চাল অভিষেকের
Image Credit: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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