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'পুলিস যদি নতুন করে পদক্ষেপ করে...', অভিষেকের ব্লাঙ্কেট প্রোটেকশনের আবেদনে কী বলল হাইকোর্ট?

Abhishek Banerjee:  হাইকোর্টে  ব্লাঙ্কেট প্রোটেকশন মামলায় অভিষেকের হয়ে সওয়াল করেন কপিল সিব্বল। তিনি বলেন, 'প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও ১৭ মামলা রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত। এমনকী, ভবিষ্যতেও যাতে আদালতের অনুমতি ছাড়া FIR দায়ের না হয়, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 23, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:26 PM IST
'পুলিস যদি নতুন করে পদক্ষেপ করে...', অভিষেকের ব্লাঙ্কেট প্রোটেকশনের আবেদনে কী বলল হাইকোর্ট?
Image Credit: ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন চেয়ে হাইকোর্টে অভিষেক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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