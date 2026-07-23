'পুলিস যদি নতুন করে পদক্ষেপ করে...', অভিষেকের ব্লাঙ্কেট প্রোটেকশনের আবেদনে কী বলল হাইকোর্ট?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ফের ধাক্কায় আদালতে। 'নতুন করে এখনই কোনও রক্ষাকবচ নয়', অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্লাঙ্কেট প্রোটেকশন আবেদন মামলা পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। ৩০ তারিখ মামলার পরবর্তী শুনানি। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পরামর্শ, 'পুলিস যদি নতুন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন'।
রাজ্য পালাবদলের পর থেকে একে এক অভিযোগে বিদ্ধ হচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন বা আইনি রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। আজ, বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে অভিষেকের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল।
শুনানিতে অভিষেকের আইনজীবী বলেন, 'প্রতিদিন FIR দায়ের হচ্ছে। নতুন করে আরও ৩ FIR হয়েছে। ব্লাঙ্কেট প্রোটেকশন চাই'। সওয়াল করেন, 'প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও ১৭ মামলা রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত। এমনকী, ভবিষ্যতেও যাতে আদালতের অনুমতি ছাড়া FIR দায়ের না হয়, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল'।
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পালটা প্রশ্ন, 'সব মামলা একত্র করে কীভাবে শুনানি সম্ভব? সার্বিক রক্ষাকবচ কীভাবে দেওয়া যায়'? সাফ জানিয়ে দেন, 'অভিষেকের বিরুদ্ধে যে ৮ মামলা দায়ের হয়েছে, সেই মামলাগুলিতে এখনই রক্ষাকবচ নয়। ৩০ তারিখ পরবর্তী শুনানি। এরমধ্যে যদি পুলিস কোনও পদক্ষেপ নেয়, তাহলে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন'।
কী এই ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন?
ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশনহল এমন এক ধরনের ঢালাও আইনি সুরক্ষা, যা কোনো ব্যক্তিকে তার যেকোনো কাজের জন্য মামলার ভয় বা শাস্তি থেকে পুরোপুরি মুক্ত রাখে। একটি কম্বল যেমন পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে, এই আইনও তেমনি একজন মানুষকে সব ধরণের আইনি ঝামেলা থেকে পুরোপুরি ঢেকে বা বাঁচিয়ে রাখে।
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