Abhishek Banerjee: যাকে ইচ্ছা ভোট দিন, খালি বয়কট বিজেপি: পঞ্চাশের নীচে নামানোর হুংকার অভিষেকের

Abhishek Banerjee: যাকে ইচ্ছা ভোট দিন, খালি বয়কট বিজেপি: পঞ্চাশের নীচে নামানোর হুংকার অভিষেকের
Abhishek Banerjee at SIR protest Dharna: "৬০ লাখ নাম বিচারাধীন থাকলে নরেন্দ্র মোদীর চেয়ারও বিচারাধীন থাকুক।" এসআইআর ধরনা মঞ্চ থেকে তীব্র আক্রমণ অভিষেকের।
শ্রেয়সী গাঙ্গুলি ও প্রবীর চক্রবর্তী: ধরনা মঞ্চ থেকে বিজেপিকে বয়কটের হুংকার অভিষেকের। সেইসঙ্গে দাবি করলেন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পার্সেন্টেজ বাড়তে চলেছে তৃণমূলের। ধরনা মঞ্চে বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের ভোটাধিকার হরণের চক্রান্তের তোপ দেগে অভিষেক এদিন বলেন,"একবছর আগেই বলেছিলাম। আজও তাই বলছি। নো ভোট টু বিজেপি খালি নয়, এবার বয়কট বিজেপি বলতে হবে। সামাজিক বয়কট করতে হবে।"
তোপ দাগেন, "৫৮ লক্ষ লোকের নাম বিচারাধীন। এছাড়া আগেও নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। বিজেপি আগেই বলেছিল ১ কোটি ২৪ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হবে। সেটা মিলে গেল। এটা কাকতালীয় হতে পারে না। কাজল শেখ, শশী পাঁজা, স্বাতী খন্দকার, বায়রন বিশ্বাস, গোলাম রাব্বানির নাম বিচারাধীন।" প্রশ্ন তোলেন, যদি ৬০ লক্ষ মানুষের নাম বিচারাধীন হয়, তবে নরেন্দ্র মোদীর নামও বিচারাধীন নয় কেন? বলেন, "৬০ লাখ নাম বিচারাধীন থাকুক, আমাদের আপত্তি নেই। তাহলে নরেন্দ্র মোদীর চেয়ারও বিচারাধীন থাকুক। কারণ, এই ৬০ লক্ষ মানুষও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেছে। যদি সেটা না করা হয়, তাহলে এদের নামও বিচারাধীন রাখা যাবে না।" কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করে ধরনা মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
হুঁশিয়ারি দেন, যতদিন না এর মীমাংসা হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে। রাস্তায় থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত এই এসআইআর লড়াইকে নিয়ে গিয়ে আন্দোলনের পথ দেখিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তোপ দাগেন,"আমাদের প্রাপ্য টাকা আটকেছিল। এবার ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চায়।" অভিষেকের কথায়, এতদিন বিজেপি তার 'শাখা সংগঠন' ইডি, সিবিআই, আইটিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মাঠে নামিয়েছিল। এবার বাংলা দখল করতে নয়া সংস্থা কমিশনকে ময়দানে নামিয়েছে। যাতে বাংলার মানুষ ভোট দিতে না পারে।
বলেন, "বিহারে ছিল না লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি? আসলে বাংলার ভোটাধিকার কেড়ে নিতে হবে, তাই এই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি।" তারপরই বিজেপির বিরুদ্ধে রণংদেহী অভিষেকের হুংকার, "এই লড়াই শূন্য করার। বাংলা থেকে বিজেপিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার।"
