English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Abhishek Banerjee: যাকে ইচ্ছা ভোট দিন, খালি বয়কট বিজেপি: পঞ্চাশের নীচে নামানোর হুংকার অভিষেকের

Abhishek Banerjee: যাকে ইচ্ছা ভোট দিন, খালি বয়কট বিজেপি: পঞ্চাশের নীচে নামানোর হুংকার অভিষেকের

Abhishek Banerjee at SIR protest Dharna: "৬০ লাখ নাম বিচারাধীন থাকলে নরেন্দ্র মোদীর চেয়ারও বিচারাধীন থাকুক।"  এসআইআর ধরনা মঞ্চ থেকে তীব্র আক্রমণ অভিষেকের।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 6, 2026, 07:25 PM IST
Abhishek Banerjee: যাকে ইচ্ছা ভোট দিন, খালি বয়কট বিজেপি: পঞ্চাশের নীচে নামানোর হুংকার অভিষেকের
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়

শ্রেয়সী গাঙ্গুলি ও প্রবীর চক্রবর্তী: ধরনা মঞ্চ থেকে বিজেপিকে বয়কটের হুংকার অভিষেকের। সেইসঙ্গে দাবি করলেন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পার্সেন্টেজ বাড়তে চলেছে তৃণমূলের। ধরনা মঞ্চে বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের ভোটাধিকার হরণের চক্রান্তের তোপ দেগে অভিষেক এদিন বলেন,"একবছর আগেই বলেছিলাম। আজও তাই বলছি। নো ভোট টু বিজেপি খালি নয়, এবার বয়কট বিজেপি বলতে হবে। সামাজিক বয়কট করতে হবে।"

Add Zee News as a Preferred Source

তোপ দাগেন, "৫৮ লক্ষ লোকের নাম বিচারাধীন। এছাড়া আগেও নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। বিজেপি আগেই বলেছিল ১ কোটি ২৪ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হবে। সেটা মিলে গেল। এটা কাকতালীয় হতে পারে না। কাজল শেখ, শশী পাঁজা, স্বাতী খন্দকার, বায়রন বিশ্বাস, গোলাম রাব্বানির নাম বিচারাধীন।" প্রশ্ন তোলেন, যদি ৬০ লক্ষ মানুষের নাম বিচারাধীন হয়, তবে নরেন্দ্র মোদীর নামও বিচারাধীন নয় কেন? বলেন, "৬০ লাখ নাম বিচারাধীন থাকুক, আমাদের আপত্তি নেই। তাহলে নরেন্দ্র মোদীর চেয়ারও বিচারাধীন থাকুক। কারণ, এই ৬০ লক্ষ মানুষও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেছে। যদি সেটা না করা হয়, তাহলে এদের নামও বিচারাধীন রাখা যাবে না।" কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করে ধরনা মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। 

হুঁশিয়ারি দেন, যতদিন না এর মীমাংসা হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে। রাস্তায় থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত এই এসআইআর লড়াইকে নিয়ে গিয়ে আন্দোলনের পথ দেখিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তোপ দাগেন,"আমাদের প্রাপ্য টাকা আটকেছিল। এবার ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চায়।" অভিষেকের কথায়, এতদিন বিজেপি তার 'শাখা সংগঠন' ইডি, সিবিআই, আইটিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মাঠে নামিয়েছিল। এবার বাংলা দখল করতে নয়া সংস্থা কমিশনকে ময়দানে নামিয়েছে। যাতে বাংলার মানুষ ভোট দিতে না পারে। 

বলেন, "বিহারে ছিল না লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি? আসলে বাংলার ভোটাধিকার কেড়ে নিতে হবে, তাই এই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি।" তারপরই বিজেপির বিরুদ্ধে রণংদেহী অভিষেকের হুংকার, "এই লড়াই শূন্য করার। বাংলা থেকে বিজেপিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার।" 

আরও পড়ুন, West Bengal Governor R N Ravi: আনন্দ অতীত, ভোটমুখী বাংলায় পরবর্তী রাজ্যপাল আর এন রবি কে? বড় মন্তব্য দিলীপ ঘোষের...

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই তৃণমূল-বিজেপি ব্যাপক দলবদল, বড়সড় ভাঙন... কোথায় কার শক্তি বাড়ল?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Abhishek BanerjeeBoycott BJPWest Bengal Assembly Election 2026
পরবর্তী
খবর

Dumdum Fire Death: মর্মান্তিক: ঘরেই আগুন লাগালেন মানসিক ভারসাম্যহীন অভিষেক-- দমদমে মা-ছেলে নিমেষে ছাই
.

পরবর্তী খবর

Rachna Banerjee: পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে 'পাশে' টেনে 'খেলা' ঘোরালে...