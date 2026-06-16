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Abhishek Banerjee: ১১ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা শেষে ED-র নিশানায় অভিষেকের সম্পত্তি! চাওয়া হল ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’-এর নথি

Abhishek Banerjee ED Questioning: সোমবারে ইডি-র ১১ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা! প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরোনোর পরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি এবং তাঁর সংস্থা ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’-এর দিকে নজর বাড়াল ইডি। চাওয়া হল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 16, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:23 PM IST
Abhishek Banerjee: ১১ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা শেষে ED-র নিশানায় অভিষেকের সম্পত্তি! চাওয়া হল ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’-এর নথি

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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১১ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা শেষে ED-র নিশানায় অভিষেকের সম্পত্তি! চাওয়া হল নথি
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