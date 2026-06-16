/Abhishek Banerjee: ১১ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা শেষে ED-র নিশানায় অভিষেকের সম্পত্তি! চাওয়া হল ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’-এর নথি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চরম আইনি টানাপড়েন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থার ম্যারাথন জেরার মধ্য দিয়ে কাটল তৃণমূল কংগ্রেসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়সূচি। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে দীর্ঘ ১১ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে তীব্র জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। কিন্তু জেরা শেষ হলেও স্বস্তি মিলছে না তৃণমূল নেতার। ইডি সূত্রে খবর, এবার তদন্তের গতি আরও বাড়িয়ে অভিষেকের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তলব করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।
জানা গিয়েছে, ইডি মূলত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি এবং তাঁর নিজস্ব সংস্থা ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’ (Leaps and Bounds)-এর আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি চেয়ে পাঠিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, এর আগেও অভিষেক কিছু নথিপত্র জমা দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে তার মধ্যে বেশ কিছু নথির ঘাটতি ছিল। বিশেষ করে কোম্পানি এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত আরও কিছু নির্দিষ্ট কাগজপত্রের প্রয়োজন রয়েছে বলেই মনে করছেন আধিকারিকরা। তবে এর জন্য অভিষেককে আর সশরীরে ইডি দফতরে হাজির হতে হবে না। তিনি তাঁর আইনজীবী কিংবা অন্য কোনও বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যমের সাহায্যে এই নথিপত্রগুলি পাঠাতে পারবেন।
দীর্ঘ ১১ ঘণ্টার জেরা শেষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরোন, তখন থেকেই পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। ইডির একটি সূত্রের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন অভিষেক বেশ কিছু প্রশ্নের সঠিক কিংবা সন্তোষজনক উত্তর দেননি। তদন্তকারীরা মনে করছেন, তিনি তদন্তে পুরোপুরি সহযোগিতা করেননি। এই মুহূর্তে তাঁকে নতুন করে কোনও সমন পাঠানো না হলেও, আগামী দিনে তদন্তের প্রয়োজনে এবং নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর তাঁকে পুনরায় সমন পাঠানোর সম্ভাবনা কিন্তু একেবারেই উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন্দ্রীয় সংস্থার গোয়েন্দারা।
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছাতে দীর্ঘদিন ধরেই সমান্তরাল তদন্ত চালাচ্ছে ইডি এবং সিবিআই। এর আগে সিবিআই-এর তদন্ত সূত্রে একটি চাঞ্চল্যকর অডিও ক্লিপের হদিস মিলেছিল। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি ছিল, ওই অডিও ক্লিপে চাকরি বিক্রির টাকা জনৈক ‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়’-এর কাছে পাঠানোর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সিবিআই তাদের পেশ করা চার্জশিটেও এই অডিওর বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। এই অডিও রহস্যের জট খুলতেই পরবর্তীতে গ্রেফতার হওয়া ‘কালীঘাটের কাকু’ ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এবার সিবিআই-এর চার্জশিটে থাকা সেই বিতর্কিত অডিও ক্লিপটিকেই নিজেদের তদন্তের মূল পরিধিতে নিয়ে আসতে চাইছে ইডি। অডিওর কন্ঠস্বর এবং ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’ কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের টাকার উৎসের মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখাই এখন গোয়েন্দাদের মূল লক্ষ্য।
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গত রবিবার, বিধানসভার সই জালিয়াতি মামলায় রাজ্য পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি (CID)-র তলবে ভবানী ভবনে হাজির হয়েছিলেন অভিষেক। সেখানে টানা সাড়ে আট ঘণ্টা ম্যারাথন জেরার মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। রবিবার রাতে ভবানী ভবন থেকে দীর্ঘ ধকল শেষে বেরিয়ে তিনি সোজা চলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই, সোমবার সকালে তিনি আবার রওনা দেন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সের ইডি দফতরের উদ্দেশ্যে। সেখানেও কাটে আরও ১১ ঘণ্টা। মঙ্গলবার ফের ডিজে মামলায় ভবানীভবনে হাজিরা দিয়েছেন অভিষেক।
তদন্তকারী সংস্থাগুলির এই ব্যাক-টু-ব্যাক জেরা এবং নতুন করে নথিপত্র তলব করার ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে দাবি করছে জোড়া-ফুল শিবির। তবে রাজনৈতিক চাপানউতোর যাই হোক না কেন, সম্পত্তি এবং ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’ কোম্পানির নথিপত্র খতিয়ে দেখে ইডি এবার কোন পথে এগোয়, সেটাই এখন দেখার।
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