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WATCH VDO: ভোরবালা বাইকে করে এসে পাথর ছুড়ে ভয়ংকর হামলা অভিষেকের বাড়িতে: গুড়িয়ে গেল কাচ, সামনে এল পরিচয়

Abhishek Banerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মঙ্গলবার ভোরে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি মোটরবাইক চড়ে তাঁর বাসভবনের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাইকটি থামিয়ে সে আচমকাই বাড়ি লক্ষ্য করে বারবার বড় বড় পাথর ছুড়তে শুরু করে। পাথরের তীব্র আঘাতে বাড়ির প্রথম তলার (দোতলা) জানলার কাচ সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ভোররাতের এই দুঃসাহসিক হামলায় স্বভাবতই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 30, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:57 PM IST
WATCH VDO: ভোরবালা বাইকে করে এসে পাথর ছুড়ে ভয়ংকর হামলা অভিষেকের বাড়িতে: গুড়িয়ে গেল কাচ, সামনে এল পরিচয়
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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