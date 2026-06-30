/WATCH VDO: ভোরবালা বাইকে করে এসে পাথর ছুড়ে ভয়ংকর হামলা অভিষেকের বাড়িতে: গুড়িয়ে গেল কাচ, সামনে এল পরিচয়

পিয়ালি মিত্র: রাজনৈতিক হিংসা ও আইন-শৃঙ্খলার বর্মান রাজ্য়ের পরিস্থিতি নিয়ে এবার বিরাট তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক-সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ভোররাতে তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে এক অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীর অতর্কিত হামলা করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে বিস্ফোরক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অভিষেক।
ভোররাতে বাসভবনে তাণ্ডব, ভাঙল জানলার কাচ
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মঙ্গলবার ভোরে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি মোটরবাইক চড়ে তাঁর বাসভবনের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাইকটি থামিয়ে সে আচমকাই বাড়ি লক্ষ্য করে বারবার বড় বড় পাথর ছুড়তে শুরু করে। পাথরের তীব্র আঘাতে বাড়ির প্রথম তলার (দোতলা) জানলার কাচ সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ভোররাতের এই দুঃসাহসিক হামলায় স্বভাবতই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
কিন্তু এই ঘটনাকে শুধুমাত্র সাধারণ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি বলতে রাজি নন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তাঁর মতে, এটি আসলে বাংলায় চলতে থাকা হিংসার বিপজ্জনক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। হামলার সময় পুলিসের ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে তিনি সরব হন। অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, 'সে সময় পুলিস কোথায় ছিল? কার নির্দেশে এই দুষ্কৃতী এমন দুঃসাহসিক হামলা চালাল এবং সম্পূর্ণ বুক ফুলিয়ে কোনও শাস্তি না পেয়েই পার পেয়ে গেল?'
বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তৃণমূল সাংসদ আরও বলেন, 'এটাই হল আজকের বাংলার এক ভয়ঙ্কর বাস্তব। এমন এক ব্যবস্থা বা শাসনতন্ত্র তৈরি হয়েছে যা সহিংসতাকে স্বাভাবিক রূপ দিয়েছে এবং গুন্ডাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিরা এখন পরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘুরছে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্র বা প্রশাসন তাদের আড়াল করবে।'
রাজ্যে বিজেপি সরকারের দিকে ইঙ্গিত করে এই হামলার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি বিধানসভায় পাস হওয়া নতুন একটি আইনের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, 'এই সদ্য পাস হওয়া ''পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০২৬'' (West Bengal Public Safety and Control of Anti Social Activities Bill, 2026) কি বিজেপি সমর্থিত অপরাধীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে?'
তৃণমূল নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়েছেন, বাংলার এই বর্তমান রূপ দেখে তাঁরা অত্যন্ত স্তম্ভিত, বিরক্ত এবং গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। রাজনৈতিক মহলের মতে, খোদ অভিষেকের বাড়িতে এই হামলার ঘটনা এবং সাম্প্রতিক সমাজবিরোধী দমন বিল নিয়ে আগামী দিনে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে সংঘাত ও রাজনৈতিক উত্তাপ আরও কয়েক গুণ বাড়তে চলেছে।