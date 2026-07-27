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'যে কোনও উপায়ে বিদেশ যেতে চাইছেন, আদালতে ভুয়ো নথি জমা দিয়েছেন অভিষেক'!

Abhishek Banerjee:  চোখে সমস্যা।  চিকিত্‍সার জন্য ফের বিদেশে যেতে চান অভিষেক। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 27, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:50 PM IST
'যে কোনও উপায়ে বিদেশ যেতে চাইছেন, আদালতে ভুয়ো নথি জমা দিয়েছেন অভিষেক'!
Image Credit: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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