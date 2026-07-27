'যে কোনও উপায়ে বিদেশ যেতে চাইছেন, আদালতে ভুয়ো নথি জমা দিয়েছেন অভিষেক'!

তথাগত চক্রবর্তী: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ যাওয়ার আর্জি খারিজ হাইকোর্টে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'যে কোনও উপায়ে বিদেশ যেতে চাইছেন। অনেকের আশঙ্কা, হয়তো আর কলকাতায় ফিরবে না'।
ঋতব্রতের দাবি, 'আদালতে ভুয়ো নথি জমা দিয়েছে অভিষেক। রাজ্যের ৪২ জন সাংসদ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একজন বিশেষ সরকারি সুযোগসুবিধা পেয়েছেন'। তাঁর মতে, এ বিষয়ে প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রীর ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত'।
চোখে সমস্যা। চিকিত্সা করাতে বিদেশে গিয়েছেন একাধিকবার। চিকিত্সার জন্য ফের বিদেশে যেতে চান অভিষেক। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই আবেদনে আমল দেয়নি আদালত। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ. 'আমাদের রাজ্যের চিকিৎসা পরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত। এসএসকেএম হাসপাতালের মতো পিজি স্তরের প্রতিষ্ঠানে দেশের সেরা চিকিৎসকরা রয়েছেন। প্রয়োজনে রাজ্য এই হাসপাতালের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষ মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করতে পারে এবং সেখানেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখের যথাযথ চিকিৎসা সম্ভব'।
এদিকে তৃণমূল ছেড়ে যে ২০ সাংসদ NCPI-তে যোগ দিয়েছেন, দিল্লিতে তাঁদের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কবে? আগামীকাল মঙ্গলবার। বঙ্গভবনে মধ্যাহ্ন ভোজ সহযোগে বৈঠক হবে বলে খবর। NCPI এখনও রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি পায়নি। সূত্রের খবর, সূত্রের খবর, দলের স্বীকৃতি পেতে কোথায় সমস্যা হচ্ছে? সাংসদের নিজেদের এলাকার সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা। এসব নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হবে।
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