/অভিষেকের বিরুদ্ধে ১৬ FIR, রক্ষাকবচ মামলায় আপাতত স্বস্তি তৃণমূল সাংসদের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: সরকার বদল হতেই ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা হয়েছে। মোট ১৬টি মামলার ক্ষেত্রে মোট ৪টি মামলায় রক্ষাকবচের মেয়াদ ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত রয়েছে। বাকী ১২টি মামলাতেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষাকবচ দেওয়ার পক্ষেই আদালত। ওইসব মামলায় রক্ষাকবচ সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হবে ২৫ অগাস্ট। এফআইআরের সব নথি দিতে হবে পুলিসকে।
এদিন সওয়াল জবাবে এএসজি এস ভি রাজু বলেন, যখন কোনও এফআইআর হয় তখন সেটি বাতিল করা যায় না। এনিয়ে বিচারপতি বলেন, আমাকে একটা অভিযোগ ও এফআইআর দেখান যেটা ৪ মে-র আগে হয়েছে। তার মানে সব এফআইআর হয়েছে ৪মে-র পরে। এফআইআর বাতিলের কোনও প্রশ্ন নেই। মামলাকারীকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। তবে এইসময়ের মধ্যে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেবেন না। তদন্তকারী সংস্থা তার তদন্ত চালিয়ে যাবে। অগ্রগতির রিপোর্টে দেবে।
এদিকে, রাজ্যের তরফে মামলার শুনানিতে সওয়াল করা হয়, এই মুহূর্তে রিরিফ দেওয়া উচিত নয়। আগে মূল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। আবেদনকারী আগে আগাম জামিনের আবেদন করতে পারেন।
রাজ্যের সওয়াল শুনে বিচারপতি অভিজ্ত দাসের আইনজীবীকে বলেন, যিনি এফআইআর করেছেন তা নিয়ে তো দুবার মামলায় হেরেছেন। তাহলে যখন অপরাধ হচ্ছিল তখন কেন তিনি চুপ করে ছিলেন। যদি তিনি আগে অভিযোগ করতেন তাহলে আজ আপনাদের এই সওয়াল যুক্তি সংগত ছিল। এটার অর্থ এখন হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই।
মামলাকারী অভিজিত্ দাস ববির আইনজীবী দাবি করেন, অভিযোগকারীকে বারবার অ্যাটাক করা হয়েছে। ৪ মের পরও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাবশালী। তাই ববিরকে নিরাপত্তা দেওয়া হোক। ওই সওয়াল শুনে বিচারপতি বলেন, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি যদি এতটাই প্রভাবশালী হন তাহলে কীভাবে আমতলায় তাঁর পার্টি অফিস ভাঙা হল!
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