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অভিষেকের বিরুদ্ধে ১৬ FIR, রক্ষাকবচ মামলায় আপাতত স্বস্তি তৃণমূল সাংসদের

Abhishek Banerjee: এসজি এস ভি রাজু বলেন, যখন কোনও এফআইআর হয় তখন সেটি বাতিল করা যায় না। এনিয়ে বিচারপতি বলেন, আমাকে একটা অভিযোগ ও এফআইআর দেখান যেটা ৪ মে-র আগে হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 11, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:12 PM IST
অভিষেকের বিরুদ্ধে ১৬ FIR, রক্ষাকবচ মামলায় আপাতত স্বস্তি তৃণমূল সাংসদের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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