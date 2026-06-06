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  • /Abhishek Banerjee: ক্ষুব্ধ মমতা অভিষেকের ডানা ছাঁটার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় ইঙ্গিত সাংসদের: দিল্লি যাওয়ার আগে কী বললেন?

Abhishek Banerjee: ক্ষুব্ধ মমতা অভিষেকের ডানা ছাঁটার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় ইঙ্গিত সাংসদের: দিল্লি যাওয়ার আগে কী বললেন?

Mamata Banerjee: তৃণমূলের অন্দরে চলা চোরাস্রোত, ক্ষোভ ও নেতৃত্বের রদবদলের জল্পনার মাঝেই আগামী ৮ জুন দিল্লির মঞ্চে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিরোধী শক্তিকে এক ছাতার তলায় ধরে রাখাই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য।  

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 06, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:34 PM IST
Abhishek Banerjee: ক্ষুব্ধ মমতা অভিষেকের ডানা ছাঁটার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় ইঙ্গিত সাংসদের: দিল্লি যাওয়ার আগে কী বললেন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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