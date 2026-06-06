/Abhishek Banerjee: ক্ষুব্ধ মমতা অভিষেকের ডানা ছাঁটার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় ইঙ্গিত সাংসদের: দিল্লি যাওয়ার আগে কী বললেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র টানাপোড়েন, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এবং খোদ শাসকদলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণের আবহে শনিবার ৬ জুন দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৮ জুন দেশের রাজধানীতে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ (INDIA)-র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মেগা বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর এবং নিজের ওপর হওয়া সাম্প্রতিক হামলার ঘটনার প্রেক্ষাপটে অভিষেকের এই দিল্লি সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ভোটের পর এই প্রথম দিল্লি যাচ্ছেন তিনি। ইতোমধ্যেই ঘটে গিয়েছে নানাবিধ ঘটনা। ভোটে হারের পর তৃণমূল ভেঙে খান খান। হয় গ্রেফতার আর নয়ত দল ছাড়ার হিরিক পড়েছে। ছোট বড় নেতা মন্ত্রী রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে পালিয়ে যাচ্ছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোনারপুরে নিহত তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে নজিরবিহীন আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন। পচা ডিম ছোড়া থেকে, প্রকাশ্য়ে হেনস্থা-- তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে সাধারণ মানুষের আক্রেশের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সারা দেশ উত্তাল হয়েছিল সেদিনের ঘটনার পর। এভাবে দেশেপ কোনও সাংসদকে প্রকাশ্যে আক্রমণ দেখেননি কেউ। এতদিন নীরব থাকার পর অবশেষে মুখ খুললেন অভিষেক সেদিনের সেই ঘটনা নিয়ে।
দিল্লি যাওয়ার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় কী লিখলেন তিনি?
অভিষেকের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট
গত ৩০ মে সোনারপুরে দলের এক মৃত কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ভয়ংকর জনরোষের মুখে পড়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তাঁকে নিগ্রহ ও মারধর করা হয়, জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয় এবং চশমাও ভেঙে ফেলা হয়।
এই ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমের একাংশ দাবি করেছিল যে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে বিশেষ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা (Central Security Cover) চেয়ে আবেদন করেছেন। শনিবার সামাজিক মাধ্যমে (Social Media) একটি পোস্ট করে এই দাবিকে সম্পূর্ণ ‘ভিত্তিহীন’, ‘অসত্য’ এবং ‘সত্য থেকে বহু দূরে’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।
তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'সোনারপুরের ঘটনার পর গত ৭ দিনে আমি কোনও ধরনের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করিনি।' এই হামলাকে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে দেগে দিয়ে তিনি বলেন, 'ঘটনাটি রাজ্য এবং কেন্দ্র-- উভয় সরকারের নজরদারির মধ্যেই ঘটেছে এবং কোন পরিস্থিতিতে এই হামলা হল, তা নিয়ে দুই সরকারকেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে ও জবাবদিহি করতে হবে।'
বাংলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ
সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে নিজের ওপর হওয়া হামলার চেয়েও পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কড়া ভাষায় শাসক ও প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলে লেখেন, 'সবচেয়ে আশঙ্কাজনক বিষয় হল, গত এক মাস জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের ওপর অজস্র অপরাধ এবং ধর্ষণের মতো একাধিক নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, যার অনেকগুলিই যথাযথ উত্তর পায়নি বা প্রচারের আলোয় আসেনি।'
যারা এই মুহূর্তে শাসনের দায়িত্বে রয়েছেন, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই তাঁদের প্রথম ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করিয়ে দেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভুয়ো খবর না ছড়িয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নিরাপত্তা এজেন্সিগুলিকে সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় নজর দেওয়ার কথা জানান তিনি।
বিক্ষোভ সামলাতে তৃণমূলে বড় রদবদল
বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়, বিধায়কদের একের পর এক বিদ্রোহ এবং পুরসভাগুলির মেয়র, বরো চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের গণ-পদত্যাগের জেরে এই মুহূর্তে চরম রাজনৈতিক ঝড়ের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের এই নজিরবিহীন হাল সামলাতে এবার সাংগঠনিক স্তরে এক ঝাঁক বড়সড় রদবদল করলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কালীঘাটে তৃণমূলের সদর দফতরে দলের জাতীয় কার্যসমিতির এক জরুরি বৈঠক বসেছিল। সেই বৈঠকের পরেই দলীয় কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন এনে নতুন রাজ্য সভাপতি ও যুব-ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ পদে নতুন মুখ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের রেজাল্ট ও ভোট পরবর্তী বিদ্রোহে জেরবার দলে অভিষেকের ডানা ছেঁটে ক্ষমতা কমিয়ে নেতৃত্বে রদবদল আনতে চেয়েছেন বলেই মনে করছেন সবাই।
দিল্লির মেগা বৈঠক ও অভ্যন্তরীণ সমীকরণ
তৃণমূলের অন্দরে চলা চোরাস্রোত, ক্ষোভ ও নেতৃত্বের রদবদলের জল্পনার মাঝেই আগামী ৮ জুন দিল্লির মঞ্চে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিরোধী শক্তিকে এক ছাতার তলায় ধরে রাখাই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য।
সোনারপুরে অভিষেকের ওপর হামলার পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, সপা প্রধান অখিলেশ যাদব এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ব্যক্তিগতভাবে এই নিগ্রহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বিরোধী ঐক্যের বার্তা দিয়েছিলেন।
অভিষেকও সামাজিক মাধ্যমে রাহুল গান্ধীকে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান। দ্রুত বদলে যাওয়া জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই দিল্লি সফর থেকে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব কী রাজনৈতিক বার্তা দেন এবং তার প্রভাব বাংলার রাজনীতিতে কতটা পড়ে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন দেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।
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