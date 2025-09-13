Abhishek Banerjee: একেবারে অন্য লুকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়! ইনস্টাগ্রামে ঝড় তুললেন ছবি শেয়ার করে...

Abhishek Banerjee: একেবারে অন্য লুকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়! ইনস্টাগ্রামে ঝড় তুললেন ছবি শেয়ার করে...
Abhishek Banerjee: একেবারে অন্য লুকে ধরা দিয়ে চমকে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়! ইনস্টাগ্রামে ঝড় তুললেন সাদা-কালো ছবি শেয়ার করে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Abhishek Banerjee) ইনস্টাগ্রামে লক্ষাধিক মানুষ ফলো করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মূলত তাঁর রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞের ছবিই পোস্ট করে থাকেন। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র (DHFC) কর্ণধার দলের সাফল্য আর ব্যর্থতার বয়ানও দেন। এবার অভিষেক ইনস্টাগ্রামে ঝড় তুলে দিলেন ছবি শেয়ার করে।
আরও পড়ুন: 'তোমায় নতুন করে পাব বলে...', শোভনের প্রেমে নতুন করে বৈশাখী...
ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের শেয়ার করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর পরনে জিম ভেস্ট ও শর্টস। দু'হাতে জিম গ্লাভসের ফাঁকে ধরা রয়েছে আই-ফোন। তুলেছেন একটি মিরর-সেলফি। ছবির মেজাজ ধরেছেন মোনোক্রমে। সাধারণ বলি-টলি সেলেবদের এরকম জিম সেলফি দেখা যায়। তবে যুবরাজকে একেবারে অন্য লুকে দেখে ইনস্টামহল চমকে গিয়েছে।
আরও পড়ুন: আমি নির্দোষ, আমাকে মুক্তি দিন! সাড়ে তিন বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে, কিছু বলতে দেওয়া হয়নি...! আদালতে পার্থর আর্তি...
অভিষেক বরাবরই তাঁর পোশাক চয়নেও নজর কাড়েন। সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, তিনি সাদা-কালো রঙে নিজেকে ধরা দিতেই পছন্দ করেন। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিভিন্ন সময়ে ওয়ার্কআউট করার ছবি ভাইরাল হয়েছে। যা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে নেটপাড়াতেও। তবে অভিষেকের এরকম অধরা ছবি নিয়ে এখন সকলেই চর্চা করছেন। এই ছবিই বলে দিচ্ছে যে, অভিষেক কতটা স্বাস্থ্য-সচেতন, নিয়মিত শরীর চর্চা করেন তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)