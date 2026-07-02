/বিপজ্জনক! সাধারণ মানুষের বিপদ হতে পারে! ভয়ংকর আইন লংঘনের অভিযোগের ফাঁসে এবার অভিষেক

অয়ন ঘোষাল: আরও বিপাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের নয়া অভিযোগ দায়ের হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে। একের পর এক অভিযোগ, একের পর এক এফআইআর দায়ের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে। রাজীব সরকার নামে এক ব্যক্তি অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।
মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্টে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অভিষেকের বিরুদ্ধে। তিনি যে গাড়িতে চড়েন সেই গাড়িতে তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীরা তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য বিপজ্জনকভাবে একাধিক গেটে ঝুলতে দেখা যায়। এই নিয়েই অভিযোগ দায়ের করা করেছে। তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীরা যেভাবে গাড়িতে ঝুলে যায়, তাতে সাধারণ মানুষ বা তাঁদের বিপদ ঘটতে পারে, এই আশঙ্কা করেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় মোটর ভেহিকেলস আইন লংঘন করেছেন, এই ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই রাজীব সরকারই অভিষেকের বিরুদ্ধে এর আগে ডিজে মামলায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।
অভিযোগ, এ ক্ষেত্রে ‘মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট, ১৯৮৮’ অনুযায়ী ট্রাফিক আইন লংঘন করা হয়েছে। সেই কারণেই সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন রাজীব সরকার। ‘মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট, ১৯৮৮’-র ধারা ১২৩ ও ধারা ১৮৪-তে মামলা করা হয়েছে। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিরাপত্তার অজুহাতে এক্ষেত্রে আইনি ছাড় নেওয়া হয়েছে। ভিআইপি নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রোটোকল অনুযায়ী নিরাপত্তা কর্মীদের গাড়ির বাইরে ওইভাবে ঝুলে যাতায়াত করার অনুমতি নেই বলেও দাবি করা হয়েছে।
সবমিলিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের উপর ক্রমশই যেন চওড়া হচ্ছে আইনি ফাঁস। একদিকে ডিজে মামলা, বিধানসভা সইজাল মামলা, আরেকদিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কণ্ঠস্বর দেওয়ার চাপ, তারউপর এখন ভেহিকেলস অ্যাক্ট লংঘনের অভিযোগ। সবিমিলিয়ে অভিযোগে বিদ্ধ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
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