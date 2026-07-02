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বিপজ্জনক! সাধারণ মানুষের বিপদ হতে পারে! ভয়ংকর আইন লংঘনের অভিযোগের ফাঁসে এবার অভিষেক

Abhishek Banerjee: বড় খবর, আরও বিপাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগে উল্লেখ, নিরাপত্তার অজুহাতে আইনি ছাড় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রোটোকল অনুযায়ী এটা করার অনুমতি নেই।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 02, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:26 PM IST
বিপজ্জনক! সাধারণ মানুষের বিপদ হতে পারে! ভয়ংকর আইন লংঘনের অভিযোগের ফাঁসে এবার অভিষেক
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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