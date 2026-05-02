English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
Abhishek Banerjee: আমি দেখে নেব: দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কাউন্টিং পর্যবেক্ষক খোদ অভিষেক

Abhishek Banerjee:   'আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। শেষ চুরি ও কামড় দেবে ঐদিন। বিজেপি নিজেও ভালো করে জানে ওরা জিতবে না"।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 2, 2026, 05:59 PM IST
দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কাউন্টিং পর্যবেক্ষক খোদ অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'আমি দেখে নেব'। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এবার তৃণমূলের কাউন্টিং পর্যবেক্ষক খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়! তাঁর সাফ কথা, 'একজনও সাধারণ পর্যবেক্ষক কিংবা পুলিশ পর্যবেক্ষক পার পাবে না। সংবিধানবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই আমরা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব'।

Add Zee News as a Preferred Source

মাঝে আর মাত্র একদিন।  সোমবার ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। আজ, শনিবার দলের কাউন্টিং এজেন্টদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে রণকৌশল বাতলে দিলেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। 

তৃণমূলের কাউন্টিং পর্যবেক্ষক
দক্ষিণ দিনাজপুর- জয়প্রকাশ মজুমদার
মালদা-দোলা সেন
পলিটেকনিক কলেজ-নাদিমুল হক

মুর্শিদাবাদ 
জঙ্গিপুর-আসিফ ইকবাল
বহরমপুর-প্রতিকুর রহমান, সুখেন্দুশেখর রায়

বীরভূম-শতাব্দী রায় ও আরও একজন।
বাঁকুড়া- সুশান্ত ঘোষ
বিষ্ণুপুর-জীবন সাহা
ঝাড়গ্রাম-অরূপ চক্রবর্তী  ও আরও একজন
পশ্চিম বর্ধমান - বাবুল সুপ্রিয়, 
মেদিনীপুর (সাংগঠনিক) - জুন মালিয়া ও দেব,
উত্তর চব্বিশ পরগনা - সৌগত রায় , পার্থ ভৌমিক ,
বারাসত - রথীন ঘোষ 
পূর্ব বর্ধমান - কীর্তি আজাদ,রাসবিহারী হালদার 
কলকাতা উত্তর - সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেক গুপ্ত , কুণাল ঘোষ , স্বপন সমাদ্দার
দক্ষিণ কলকাতা - অরূপ বিশ্বাস, ববি হাকিম
হাওড়া - পুলক রায়, অরূপ রায় , কৈলাশ মিশ্র, গৌতম চৌধুরী
হুগলি - কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাণাঘাট - শঙ্কর সিং, দেবাশীষ গাঙ্গুলি
পূর্ব মেদিনীপুর - সায়নী ঘোষ, ঋজু দত্ত
দক্ষিণ ২৪ পরগণা - অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিষেক বলেন, 'গতবার নন্দীগ্রামের ঘটনা আপনাদের মনে আছে। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া বা যেসব ভালনারেবল  সিট রয়েছে সেখানে কারেন্ট যেখান থেকে সাপ্লাই হয় সেই জায়গা ঘিরে রাখবেন। দেখবেন, সিআরপিএফ ডান্ডা দিয়ে মারছে, আপনারও ডান্ডা আর ঝান্ডা দুটোই রাখবেন'।

তৃণমূলের 'সেনাপতি'র স্পষ্ট বার্তা, 'আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। শেষ চুরি ও কামড় দেবে ঐদিন। বিজেপি নিজেও ভালো করে জানে ওরা জিতবে না। এক্সিট পোল করানো হয়েছে। দিদি বলেছে ২০০ র বেশি হবে। গতবার ২১৫ পেয়েছিলাম। এবার 1 টা হলেও বাড়বে। ভোটের পার্সেন্টেজ ও বাড়বে'। সঙ্গে নির্দেশ, 'সন্দেহ বা গরমিল হলেই ভিভিপ্যাট কাউন্টিংয়ের  দাবি জানাবেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ হলো,যখন কাউন্টিং টেবিলে মেশিন আনা হবে, তখন ব্যাটারি পার্সেন্টেজ করবেন। এই পার্সেন্টেজ যদি 70 পার্সেন্ট হয় বা তার বেশি তখুনি ভিভিপ্যাট কাউন্টিংয়ের দাবি জানাবেন। কারণ সারাদিন কাজের পর এই পার্সেন্টেজ পঞ্চাশ শতাংশের মতো মত থাকা উচিত'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Tags:
West Bengal Assembly Election 2025TMC counting observer 2026Abhishek Banerjee
পরবর্তী
খবর

পরবর্তী খবর

