লিপস এন্ড বাউন্ডসে ১০ কেন ৫০০ কোটি আছে, আমি অত টাকা কোথা থেকে দেব'? অভিষেকের আইনি নোটিসে সোজাসাপ্টা মদন!

অয়ন ঘোষাল: 'অভিষেক নিজের চোখে ১০ কোটি দেখতে পারে। লিপস এন্ড বাউন্ডসে ১০ কেন ৫০০ কোটি আছে। আমি অত টাকা কোথা থেকে দেব'? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনি নোটিসে সোজাসাপ্টা প্রতিক্রিয়া মদন মিত্রের। বললেন, 'নোটিশ তো আদালত পাঠিয়েছে। আদালতে উত্তর দেব। আমি শুনলাম টাকার অঙ্কটা ১০ কোটি। আমার এই পাড়ার সব লোকের সমস্ত প্রপার্টি ১০ কোটি হবে কিনা জানি না'।
মদন বলেন, 'আমার একটা কথা সেটাকে অভিষেক টুইস্ট করেছে। জাগলারি অফ ওয়ার্ডস। আমি বলেছি এই বয়সে ওর যা অ্যাটিটিউড, যেভাবে সবসময় একটা চ্যালেঞ্জিং ভঙ্গিতে কথা বলে, তাতে ও খুনও করতে পারে। ওর আচরণ খুনির মতো। তার মানে এই নয় যে ও সত্যিই কাউকে খুন করেছে। ওর অ্যাগ্রেসিভ আচরণে একটা কিলার ইনস্টিংক্ট থাকে। দেখে নেব। মারব। এই ভঙ্গিমাটা ভালো নয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলছে যদি হিম্মত থাকে ৪ তারিখের বিকেলে বুঝে নেব। ওর ডিজে বাজানোর ডায়লগে এমন ডিম আর ডিজে শুরু হল রাজ্যে যে অনেকের বেরনো মুশকিল হয়ে গেল'।
কামারহাটির বিধায়কের আরও বক্তব্য, 'বাংলার রাজনীতিতে এত রাফ অ্যাটিটিউড এর আগে কারওর মধ্যে দেখা যায়নি। একসময় সুব্রত মুখোপাধ্যায় খুব রেগে যেতেন কথায় কথায়। কিন্তু সুব্রত দার মধ্যে একটা সেন্স অফ হিউমার ছিল। আমার মতে পলিটিক্সের মান যেন এইভাবে নিচে নেমে না যায়'।
৭২ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা না চাইলে ১০ কোটি টাকার মানহানি মামলার হুঁশিয়ারি! মদন মিত্রকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নোটিশে উল্লেখ, ভিডিয়ো বার্তায় 'সুপারি কিলার' বলে সম্বোধন করেছেন মদন। তাতেই সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে অভিষেকের।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে ঋতব্রতদের দলে। শিবির বদলের পর টার্গেট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রীতিমতো বিস্ফোরক মদন মিত্র। দিন কয়েক আগে ফেসবুকে লাইভে এসে কামারহাটির বিধায়ক বলেছিলেন, 'অভিষেক একটা ক্রিমিনাল। ও পয়সা দিয়ে সুপারি দিয়ে খুন করায়'। সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ওপেন চ্যালেঞ্জ, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে চমকে ধমকে কিছু করতে পারবে না'।
এর আগে, মদন মিত্র ঋতব্রত শিবিরে যোগদানের পর অভিষেক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন, যারা গিয়েছেন ফিরে আসুন, ১ ঘণ্টায় রিজাইন করব'। নাম না করে বলেছিলেন, 'ইডির সমন এলেই যদি আপনি চলে যান তাহলে এটা স্পষ্ট যে আপনি লড়তে চান না'। এরপর ফেসবুক লাইভে পালটা তোপ দাগেন মদন মিত্র।
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