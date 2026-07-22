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লিপস এন্ড বাউন্ডসে ১০ কেন ৫০০ কোটি আছে, আমি অত টাকা কোথা থেকে দেব'? অভিষেকের আইনি নোটিসে সোজাসাপ্টা মদন!

Madan Mitra:  'বাংলার রাজনীতিতে এত রাফ অ্যাটিটিউড এর আগে কারওর মধ্যে দেখা যায়নি। একসময় সুব্রত মুখোপাধ্যায় খুব রেগে যেতেন কথায় কথায়। কিন্তু সুব্রত দার মধ্যে একটা সেন্স অফ হিউমার ছিল। আমার মতে পলিটিক্সের মান যেন এইভাবে নিচে নেমে না যায়'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 22, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:22 PM IST
লিপস এন্ড বাউন্ডসে ১০ কেন ৫০০ কোটি আছে, আমি অত টাকা কোথা থেকে দেব'? অভিষেকের আইনি নোটিসে সোজাসাপ্টা মদন!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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