Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /৭২ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা না চাইলে...! মদনকে এবার আইনি নোটিশ অভিষেকের

'৭২ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা না চাইলে...'! মদনকে এবার আইনি নোটিশ অভিষেকের

Abhishek Banerjee legal Notice to Madan Mitra:   নোটিশে উল্লেখ, ভিডিয়ো বার্তায়  'সুপারি কিলার' বলে সম্বোধন করেছেন মদন। তাতেই সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে অভিষেকের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 21, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:29 PM IST
'৭২ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা না চাইলে...'! মদনকে এবার আইনি নোটিশ অভিষেকের
Image Credit: মদনকে এবার আইনি নোটিশ অভিষেকেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অন্নপূর্ণা যোজনার ওয়েবসাইটে বড় বদল: এবার আপনাকে দিতে হবে এই তথ্যও? কী ভাবে আবেদন?
Annapurna Yojana1 hr ago
2
Red Sea Shut Down1 hr ago
3
Pan Card 2.01 hr ago
4
Baruipur Incident2 hrs ago
5
Umrah Visa2 hrs ago