'৭২ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা না চাইলে...'! মদনকে এবার আইনি নোটিশ অভিষেকের

প্রবীর চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা না চাইলে ১০ কোটি টাকার মানহানি মামলার হুঁশিয়ারি! মদন মিত্রকে এবার আইনি নোটিশ পাঠালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নোটিশে উল্লেখ, ভিডিয়ো বার্তায় 'সুপারি কিলার' বলে সম্বোধন করেছেন মদন। তাতেই সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে অভিষেকের।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে ঋতব্রতদের দলে। শিবির বদলের পর টার্গেট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রীতিমতো বিস্ফোরক মদন মিত্র। দিন কয়েক আগে ফেসবুকে লাইভে এসে কামারহাটির বিধায়ক বলেছিলেন, 'অভিষেক একটা ক্রিমিনাল। ও পয়সা দিয়ে সুপারি দিয়ে খুন করায়'। সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ওপেন চ্যালেঞ্জ, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে চমকে ধমকে কিছু করতে পারবে না'।
এর আগে, মদন মিত্র ঋতব্রত শিবিরে যোগদানের পর অভিষেক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন, যারা গিয়েছেন ফিরে আসুন, ১ ঘণ্টায় রিজাইন করব'। নাম না করে বলেছিলেন, 'ইডির সমন এলেই যদি আপনি চলে যান তাহলে এটা স্পষ্ট যে আপনি লড়তে চান না'। এরপর ফেসবুক লাইভে পালটা তোপ দাগেন মদন মিত্র।
মদন বলেন, আমিও ছিলাম, আমার সঙ্গে কুণাল ঘোষও ছিল। আমরা দু'জনে মিলে আজ থেকে ১৫ দিন আগে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলাম, এক বিবৃতি দিয়ে দাও, আমি সবকিছুর জন্য দায়ী আমায় আপনারা মুক্তি দিন। আমি সব দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছি'। তাঁর দাবি, 'উত্তরে অভিষেক বললেন, 'আমি যে ছেড়ে দেব, তার বদলে কী দেবেন। বললাম, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তাহলে আমাকে আমেরিকাটা ছেড়ে দিক। ওটা কী করে ছাড়ব, সে তো ছাড়বে কোর্ট। তাহলে একটা কাজ করুন আমি যা যা বলব সেটা শর্ত গুলি পূরণ করুন'।
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