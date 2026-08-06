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বিদেশ যাত্রার অনুমতি পেতে এবার সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক, দিলীপ বললেন চিকিত্সার জন্য নাকি অন্য কারণে?

Abhishek Banerjee: কলকাতা হাইকোর্টের তরফে বলে দেওয়া হয় বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না। আপনি কি কলকাতায় দেখাতে চান? আপনি কি চাইছেন এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে দেখাতে?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 06, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:58 PM IST
বিদেশ যাত্রার অনুমতি পেতে এবার সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক, দিলীপ বললেন চিকিত্সার জন্য নাকি অন্য কারণে?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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