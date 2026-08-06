/বিদেশ যাত্রার অনুমতি পেতে এবার সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক, দিলীপ বললেন চিকিত্সার জন্য নাকি অন্য কারণে?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: চোখের চিকিত্সার জন্য বিদেশযাত্রার অনুমতি চেয়ে বার সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি গ্রেফতার হওয়া থেকে বাঁচতে সুপ্রিম কোর্টেই যাচ্ছেন অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়। আজ বিকেলে বা আগামিকাল সকালে সুপ্রিম কোর্ট মামলা দায়ের করতে পারেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ।
শালবনির জমি সংক্রান্ত যে মামলা চলছে তাতে সুমিত রায়ের আগাম জামিন খারিজ করেছে হাইকোর্ট। ফলে যে কোনও সময় তিনি গ্রেফতার হতে পারেন। আইনি কোনও বাধা নেই। সেই গ্রেফতার থেকে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট মামলা করেছেন সুমিত রায়। তাঁর মামলা ইতিমধ্যেই ফাইলিং সেকশনে পৌঁছে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে নম্বর পড়লে মামলা দায়ের হয়ে যাবে।
গতকালই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ যাত্রার মামলা হাইকোর্টে ওঠে। সেই মামলায় বেঞ্চের তরফে বলা হয় বিদেশ নয়, এখানেই চিকিত্সা করান। প্রয়োজনে এসএসকেএম-এ ডাক্তারদের কমিটি গড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দেশে চিকিত্সা করাতে চান না অভিষেক।
গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের তরফে বলে দেওয়া হয় বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না। আপনি কি কলকাতায় দেখাতে চান? আপনি কি চাইছেন এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে দেখাতে? এর পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী রেবেকা এন জন স্পষ্ট বলে দেন, ছেলেমেয়ে বিদেশ থাকলে তাদের দেখার জন্যও বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয় আদলত। কিন্তু উনি চোখের ডাক্তার দেখাবেন। এটা আমার মক্কেলের চয়েস। গত দশ বছর তিনি বিদেশেই চোখ দেখাচ্ছেন। এসএসকেএম-এ চোখ দেখাবেন না তার মক্কেল। উনি বিদেশেই যেতে চান। সেই কাণের আদালতে আবেদন করা। দেশে দেখানোর বিষয় হলে আদালতে আসতে হত না। বিদেশ যাওয়ার জন্যই এই আবেদন। যদি অনুমতি দেওয়া না যায় তাহলে আদালত মামলা খারিজ করে দিক। অর্থাত্ তখনই বোঝা গিয়েছিল শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টেই যাচ্ছেন অভিষেক।
এদিকে, অভিষেকের বিদেশযাত্রা নিয়ে মুখ খুলেছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। আজ সকালে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, চিকিৎসার জন্য আপনি বিদেশে যান? নাকি অন্য কোনও কারণে বিদেশে যান? এরকম আরো একজন(রাহুল গান্ধী) আছেন যিনি প্রায়শই বিদেশে চলে যান। আর যদি সত্যিই চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে চান তাহলে ডাক্তাররা লিখে দেবেন। আদালত বিবেচনা করবে। কিন্তু ভারতে হাসপাতাল ভালো নয়, ডাক্তার ভালো নয়-আমার মনে হয় না এই ধারণা ঠিক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ আমাদের দেশে চিকিৎসা করাতে আসেন। আমার দেশের কোটি কোটি মানুষ এখানে চিকিৎসা করিয়েই সুস্থ আছেন।
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