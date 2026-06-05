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Abhishek Banerjee: হাইকোর্টে জোর ধাক্কা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, আইনজীবীদের জোড়া চেষ্টাতেও গলল না বরফ

Abhishek Banerjee:  CID-র নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক। দু'বার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 05, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:43 PM IST
Abhishek Banerjee: হাইকোর্টে জোর ধাক্কা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, আইনজীবীদের জোড়া চেষ্টাতেও গলল না বরফ
Image Credit: হাইকোর্টে জোর ধাক্কা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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