/Abhishek Banerjee: হাইকোর্টে জোর ধাক্কা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, আইনজীবীদের জোড়া চেষ্টাতেও গলল না বরফ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে বড় আপডেট। CID-র নোটিশকে চ্য়ালেঞ্জ করে এবার হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বুধবার মামলার শুনানি, জানিয়ে দিল হাইকোর্টের অবসরকালীন বেঞ্চের বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাস।
সই জাল কাণ্ডে বিপাকে অভিষেক। কালীঘাটে বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নোটিশ ধরিয়েছে CID। কিন্তু হাজিরা এড়িয়ে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অসুস্থতার কারণ যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে ১৫ দিন সময় চেয়েছেন বলে খবর। কিন্তু তারপরেও আগামী ৮ জুন ভবানী ভবনে তলব করা হয়েছে অভিষেককে। এরপরই CID নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।
আজ, শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাসের অবসরকালীন বেঞ্চে মামলাটির দ্রুত শুনানির আর্জি জানান অভিষেকের আইনজীবীরা। দু'বার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি। জরুরিভিত্তিতে মামলাটি শুনতে রাজি হননি তিনি।
ঘটনার সূত্রপাত নতুন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করাকে কেন্দ্র করে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিধানসভার সচিবালয় এবং স্পিকার রথীন্দ্র বসুর কাছে এই সংক্রান্ত একটি রেজোলিউশন চিঠি ও নথিপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল। ওই চিঠিতে ৭০ জনেরও বেশি বিধায়কের স্বাক্ষর দেখানো হয়।
কিন্তু এর পরেই বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে যে, দলের ওই নির্দিষ্ট সভার দিন অনেক বিধায়ক আদতে উপস্থিতই ছিলেন না। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ৬ তারিখ একটি সাধারণ দলীয় মিটিংয়ে বিধায়কদের উপস্থিতির যে স্বাভাবিক সই করানো হয়েছিল, পরবর্তীতে সেটাকেই বেআইনিভাবে রেজুলেশন বা প্রস্তাবের সই হিসেবে চালিয়ে স্পিকারের কাছে পেশ করা হয়। বিশেষ করে চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন অনুপস্থিত বিধায়কের নাম ব্লক লেটারে লিখে তাঁদের স্বাক্ষর জাল করার গরমিল হাতেনাতে ধরা পড়ে।
বিধায়কদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিধানসভার সচিবালয় হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর (FIR) দায়ের করে। বিষয়টি পুলিসমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পৌঁছনো মাত্রই তিনি ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তভার রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি-র (CID) হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।
এদিকে বিধানসভা সই জালকাণ্ডে বড় বিবৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিক সম্মেলেন মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "আমরা সরকার গঠনের দিন রেজোলিউশন করে চিঠি জমা দিতে হয়েছিল। সেদিন অভিষেকের কাছেও চিঠি যায়। মে মাসের ২০ তারিখ অভিষেক একটা ৭০ জনের সই করা চিঠি পাঠান। ব্লক লেটারে ১০ জন বিধায়কের নাম লেখা ছিল। ঋতব্রত ব্যানার্জি এবং সন্দীপন সাহা অভিযোগ করেন যে বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের জন্য দলের তরফে কোনও রেজোলিউশন হয়নি। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের দুজন বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে স্পিকারের নির্দেশে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হেয়ার স্ট্রিট থানায় একটি এফআইআর করেন। স্পিকারের নির্দেশে পুলিসমন্ত্রী হিসেবে আমি ম্যাটার সিআইডিকে দিই। ৩ জন বিধায়ক ভিডিয়ো কনফারেন্সে সিআইডিকে নিজেরাই জানায় ওই সই আমাদের নয়।"
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