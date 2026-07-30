/এসএসকেএম এড়িয়ে সোজা সুপ্রিম কোর্টে! চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে পারবেন অভিষেক?

রাজীব চক্রবর্তী: চিকিৎসার প্রয়োজনে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে এবার দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টের আগের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই তিনি সর্বোচ্চ আদালতের দরজা ধাক্কেছেন। আগামী ৩ অগাস্ট, সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।
এর আগে পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের সময় ডিজে বাজানো সংক্রান্ত একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলায় আইনি জটিলতায় জড়িয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের এই সাংসদ। আদালত তাঁকে গ্রেফতারির হাত থেকে আইনি রক্ষাকবচ দিলেও শর্ত হিসেবে তাঁর দেশ ছাড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। অর্থাৎ, আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি বিদেশ যাত্রা করতে পারবেন না।
পরবর্তী সময়ে নিজের চোখের চিকিৎসার স্বার্থে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেন অভিষেক। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কলকাতায় অবস্থিত রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এসএসকেএম-এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করতে হবে। সেই মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা যদি অভিষেককে পরীক্ষা করে মনে করেন যে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির কারণে সত্যিই বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করানো জরুরি, একমাত্র তবেই তিনি বিদেশে যাওয়ার অনুমতি পেতে পারেন।
তবে সূত্রের খবর, এসএসকেএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মেডিকেল পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার আগেই সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক। ২০১৬ সালে একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় চোখে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন তিনি। এর আগে বেশ কয়েকবার তাঁকে দুবাই ও আমেরিকায় গিয়ে চোখের জটিল অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসা করাতে হয়েছিল।
চিকিৎসার এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই তাঁর এই সফর অত্যন্ত জরুরি বলে দাবি করা হচ্ছে। এখন দেখার, আগামী ৩ আগস্ট শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর বিদেশ যাত্রায় সম্মতি দেয় নাকি হাইকোর্টের এসএসকেএম পরীক্ষার নির্দেশই বহাল রাখে।
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