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এসএসকেএম এড়িয়ে সোজা সুপ্রিম কোর্টে! চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে পারবেন অভিষেক?

Abhishek Banerjee: চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশ— আগে পরীক্ষা হতে হবে এসএসকেএম হাসপাতালের বোর্ডে! হাসপাতাল এড়িয়ে এবার সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দরজায় তৃণমূল সাংসদ। ডিজে মামলার আইনি খাঁড়া নাকি জরুরি চিকিৎসা, কোনটা জয়ী হবে? আগামী ৩ আগস্ট শীর্ষ আদালতেই নির্ধারিত হবে অভিষেকের বিদেশ যাত্রার ভাগ্য! 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 30, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:23 AM IST
এসএসকেএম এড়িয়ে সোজা সুপ্রিম কোর্টে! চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে পারবেন অভিষেক?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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