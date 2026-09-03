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ভোররাতে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে ঢুকে তাণ্ডব দুষ্কৃতীদের, ভিডিয়ো পোস্ট করে দাবি অভিষেকের

Abhishek Banerjee Office: তৃণমূল নেতা সাকেত গোখলে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাকেত লিখেছেন, বাংলায় আইন শৃঙ্খলার যে অবস্থা তা অত্যন্ত শোচনীয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 03, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:28 AM IST
ভোররাতে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে ঢুকে তাণ্ডব দুষ্কৃতীদের, ভিডিয়ো পোস্ট করে দাবি অভিষেকের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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