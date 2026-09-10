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শালবনি জমি মামলায় অবশেষে অভিষেকের বাড়ি থেকেই গ্রেফতার ছায়াসঙ্গী সুমিত রায়: রোমহর্ষক অভিযান কালীঘাটের বাড়িতে

Sumit Roy arrest: সুমিত রায় সাধারণত থাকেন ১১৯ নম্বর কালীঘাট রোডের ঠিকানায়। তদন্তকারীদের কাছে খবর পৌঁছয়, কিছুক্ষণ আগেই তিনি পাশের ১২১ নম্বর কালীঘাট রোডে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ঢুকেছেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 10, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:04 PM IST
শালবনি জমি মামলায় অবশেষে অভিষেকের বাড়ি থেকেই গ্রেফতার ছায়াসঙ্গী সুমিত রায়: রোমহর্ষক অভিযান কালীঘাটের বাড়িতে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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