/শালবনি জমি মামলায় অবশেষে অভিষেকের বাড়ি থেকেই গ্রেফতার ছায়াসঙ্গী সুমিত রায়: রোমহর্ষক অভিযান কালীঘাটের বাড়িতে

পিয়ালি মিত্র: শালবনি জমি মামলায় অবশেষে গ্রেফতার অভিষেকের ছায়াসঙ্গী সুমিত রায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন ও রক্ষাকবচ খারিজ হতেই বৃহস্পতিবার দুপুরে কালীঘাটে অভিষেকের কালীঘাট থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। চিকিৎসার কারণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে বিদেশে থাকলেও এই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল শোরগোল।
কালীঘাটে যৌথ বাহিনীর হানা
সুমিত রায় সাধারণত থাকেন ১১৯ নম্বর কালীঘাট রোডের ঠিকানায়। তদন্তকারীদের কাছে খবর পৌঁছয়, কিছুক্ষণ আগেই তিনি পাশের ১২১ নম্বর কালীঘাট রোডে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ঢুকেছেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই সিআইডি ও এসটিএফের আধিকারিকরা দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলেন। ১১৯ এবং ১২১ নম্বর-- পাশাপাশি থাকা দুটি বাড়ির প্রবেশ ও বেরনোর পথেই কড়া পুলিসি পাহারা বসানো হয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনি রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরপরই শুরু হয় এই নজিরবিহীন নাটকীয় অভিযান।
কী এই শালবনি জমি দুর্নীতি মামলা?
শালবনি জমি কেলেঙ্কারির মূল শিকড় পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থানা এলাকায় বেআইনি জমি হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে।
ভুয়ো নথি ও সরকারি জমি বিক্রি:
অভিযোগ, শালবনিতে বিপুল পরিমাণ সরকারি এবং সরকারি খাস জমি ভুয়ো দলিল ও জাল নথিপত্র তৈরি করে বেআইনিভাবে প্রভাবশালীদের মদতে বিক্রি করে দেওয়া হয়।
প্রভাবশালীদের যোগসাজশ: তদন্তকারীদের দাবি, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের যোগসাজশে সরকারি সিলমোহর এবং জাল নথির সাহায্যে কোটি কোটি টাকার জমি হাতবদল হয়েছে।
সুমিত রায় কী ভাবে জড়িত?
এই বেআইনি জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সুমিত রায়ের প্রত্যক্ষ অনুমোদন ও প্রভাব ছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। শালবনি থানায় প্রতারণা, জালিয়াতি ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারায় মামলা রুজু হওয়ার পর মেদিনীপুর আদালত সুমিতের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল।
আদালতে চাঞ্চল্যকর আর্থিক তথ্য
হাইকোর্ট আগাম জামিন নাকচ করার পর সুমিত শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে শুনানির সময় মামলায় নতুন মোড় আসে:
১৫ কোটি টাকার রহস্যজনক লেনদেন: শুনানিতে রাজ্যের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সুমিতের অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৫ কোটি টাকার বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা পড়েছে। এমনকি পালাবদলের পর গত জুন মাসেই তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে প্রায় ৭১ লক্ষ টাকা। এই অর্থের উৎস নিয়ে তীব্র সন্দেহ প্রকাশ করে রাজ্য।
তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ: সিআইডি আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও ও লিখিত বয়ান পেশ করে জানায়, প্রায় ৮৮ ঘণ্টার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদেও সুমিত টাকা লেনদেনের বিষয়ে কোনও সদুত্তর না দিয়ে উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন।
ফলে সত্য উদ্ঘাটনে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা অপরিহার্য।
সুমিতের আইনজীবীর দাবি:
সুমিতের আইনজীবী গোপালশঙ্কর নারায়ণ ও অয়ন ভট্টাচার্য দাবি করেন, মূল এফআইআরে সুমিতের নাম ছিল না। যে টাকার কথা বলা হচ্ছে তা কোনও ব্যক্তিগত লেনদেন নয়, তৃণমূলের প্রাতিষ্ঠানিক ফান্ডের অডিটেড হিসাবের অংশ, যা নির্বাচন কমিশনের কাছেও জমা রয়েছে।
রক্ষাকবচ প্রত্যাহার ও গ্রেফতারি
আদালত সুমিতের তদন্তে অসহযোগিতার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার আর্জি খারিজ করে দেয়। শীর্ষ আদালতের এই সিদ্ধান্তের পরই সিআইডি ও এসটিএফের যৌথ দল কালীঘাটের ১১৯ ও ১২১ নম্বর কালীঘাট রোডের বাড়ি দুটি ঘিরে ফেলে বৃহস্পতিবার ১০ সেপ্টেম্বর।
সেখান থেকেই সুমিতকে গ্রেফতার করে ভবানী ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। শালবনি জমি কেলেঙ্কারির জাল ঠিক কতদূর বিস্তৃত এবং এই কোটি কোটি টাকার উৎসের সঙ্গে কারা জড়িত, এখন সুমিতকে হেফাজতে নিয়ে তা খতিয়ে দেখছে সিআইডি।
আগামিকাল শুক্রবার ১১ সেপ্টেম্বর, তাঁকে কোর্টে পেশ করা হবে।
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