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রাজনীতির বিগ নিউজ: গ্রেফতার হতে চলেছেন অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়? হাইকোর্টের বিরাট রায়

Abhishek Banerjee PA Sumit Roy Case Update: শুনানি চলাকালীন সুমিত রায়ের আইনজীবীর ওপর চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত। বিচারপতি মন্তব্য করেন, সুমিতের আইনজীবী অত্যন্ত 'উল্টোপাল্টা যুক্তি' দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বিচারপতির স্পষ্ট বক্তব্য, 'এটা কোনও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রায় ৩০০ একর জমি নিয়ে একটা বিশাল চক্রের জালিয়াতি। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 25, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:55 PM IST
রাজনীতির বিগ নিউজ: গ্রেফতার হতে চলেছেন অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়? হাইকোর্টের বিরাট রায়
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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