/রাজনীতির বিগ নিউজ: গ্রেফতার হতে চলেছেন অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়? হাইকোর্টের বিরাট রায়

অর্ণবাংশু নিয়োগী: সরকারি জমি জালিয়াতি ও প্রায় ৩০০ একর জমি কেলেঙ্কারিতে বড় ধাক্কা খেলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক (PA) সুমিত রায়। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর আগাম জামিনের মামলার শুনানিতে আপাতত কোনও স্বস্তি মিলল না। সুমিত রায়ের রক্ষাকবচের আবেদনে সাড়া দেয়নি হাইকোর্ট। ফলে তাঁকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে পুলিসের সামনে আপাতত আর কোনও আইনি বাধা রইল না।
এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত কড়া নির্দেশ দেন, 'আপনাকে (সুমিত রায়) অযথা ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। আপনার বিরুদ্ধে অপরাধের একাধিক প্রমাণ রয়েছে।'
আদালতে বিস্ফোরক রাজ্য
মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী আদালতে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য পেশ করেন। তিনি জানান, প্রায় ৩০০ একর সরকারি জমি এমন কিছু মানুষের নামে জাল নথি বা দলিল তৈরি করে বিক্রি করা হয়েছে, বাস্তবে যাদের কোনও অস্তিত্বই নেই! ইতোমধ্যেই এমন প্রায় ১০টি জাল নথি উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া ব্ল্যাঙ্ক ল্যান্ড ডিড (ফাঁকা জমির দলিল) থেকেও পুলিস একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে।
রাজ্যের যুক্তি
রাজ্যের আইনজীবী আরও জানান যে, অভিযোগকারী নিজের গোপন জবানবন্দিতে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং সেই নথি আদালতে জমা দেওয়া আছে। শুধু তাই নয়, সুমিত রায়ের নিজস্ব গাড়ির চালক এবং সুজয় হাজরার সিকিউরিটির বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে। চালকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট জানা গেছে যে জালিয়াতির টাকা আসলে কোথায় যেত। জালিয়াতির মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া জাল স্ট্যাম্প, ডিড ও দলিলও পুলিশের হাতে এসেছে। অভিযোগ, স্থানীয় এজেন্টরা সাধারণ মানুষের থেকে টাকা তুলে সুমিত রায়ের মাধ্যমে মূল চক্রের কাছে পাঠাত।
শুনানি চলাকালীন সুমিত রায়ের আইনজীবীর ওপর চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত। বিচারপতি মন্তব্য করেন, সুমিতের আইনজীবী অত্যন্ত 'উল্টোপাল্টা যুক্তি' দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বিচারপতির স্পষ্ট বক্তব্য, 'এটা কোনও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রায় ৩০০ একর জমি নিয়ে একটা বিশাল চক্রের জালিয়াতি। এটা একটা সংঘবদ্ধ গ্রুপের কাজ। মামলাকারীকে মিথ্যা অভিযুক্ত করা হয়নি, অন্তত এফআইআর (FIR) তাই বলছে।'
জবাবে সুমিত রায়ের আইনজীবী আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, 'আমি একজন প্রাক্তন শাসক দলের সাধারণ সম্পাদকের পিএ। আমি কী ভাবে সরকারি জমি বিক্রির জালিয়াতি চক্রে যুক্ত থাকতে পারি? রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে।'
এছাড়া তিনি আরও দাবি করেন যে, মামলায় কোনও সাধারণ ব্যক্তির জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়নি। এই যুক্তির জবাবে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'কোনও অপরাধ দেখতে পেলে কি অভিযোগ জানাতে পারব না?'
সওয়াল আদালতের
সুমিত রায়ের আইনজীবী আদালতের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, 'আমার মক্কেল তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে চান। আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টসহ সব নথি আদালতে হলফনামা আকারে পেশ করতে চাই, পুলিস সেগুলি খতিয়ে দেখুক।'
এই প্রস্তাব সরাসরি খারিজ করে দিয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত চড়া সুরে বলেন, 'অভিযুক্তের হলফনামার ভিত্তিতে যদি তদন্ত করতে হয়, তাহলে তো হয়েই গেল! ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বাইরে থাকা বেনামী সম্পত্তি সম্পর্কে জানতে হলে তো পুলিশকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হবে।'
আদালত স্পষ্ট জানায়, অফিশিয়াল নথির বাইরে যদি কোনও আনঅফিশিয়াল তথ্য ও সম্পত্তির হদিস থাকে, তবে তা খতিয়ে দেখতে পুলিসি হেফাজতের প্রয়োজন রয়েছে। এই চক্রের পেছনে কারা রয়েছে এবং সেই চক্রকে সুমিত রায় কীভাবে মদত দিচ্ছিলেন, তা খতিয়ে দেখা জরুরি।
আদালতের অন্তর্বর্তী নির্দেশ
চূড়ান্ত শুনানির আগে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে:
সুমিত রায়কে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য আদালতে হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে।
রাজ্য সরকারকে কেস ডায়েরিসহ তদন্তের বর্তমান অগ্রগতির সম্পূর্ণ রিপোর্ট আদালতে পেশ করতে হবে।
আপাতত কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আইনি সুরক্ষা না পাওয়ায় সুমিত রায়ের ওপর গ্রেফতারির খাঁড়া ঝুলছে। আগামী সোমবার (২৯ জুন) আদালত এই বিষয়ে কী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও আইনি মহলের।
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