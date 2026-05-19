/Abhishek Banerjee property controversy: অভিষেকের সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানা সায়নী ঘোষের: কে তিনি? তুঙ্গে জল্পনা

hishek Banerjee property controversy: কলকাতা পুরসভা থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির তালিকায় চাঞ্চল্যকর তথ্য।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পর এবার নজরে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের সম্পত্তিতে। কলকাতা পুরসভা সূত্রে যে তালিকা পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে অভিষেকের সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানা সায়নী ঘোষের! কে এই সায়নী ঘোষ? তৃণমূল সাংসদ নাকি অন্য কেউ? প্রশ্ন উঠেছে।
১৯ D সেভেন ট্যাঙ্ক রোড। এই ঠিকানায় ফ্ল্যাটে মালিক অভিষেক। কলকাতা পুরসভার তালিকায় তেমনটাই উল্লেখ। সেই তালিকাতেই সম্পত্তির যৌথ মালিক হিসেবে নাম রয়েছে সায়নী ঘোষের।
গতকাল, সোমবার অভিষেকে ১৭ সম্পত্তিতে নোটিশ পাঠিয়েছে কলকাতা পুরসভা। এরপর আজ, মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের দুটি বাড়ির কিছুটা অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হল।
অভিষেকের দুটি বাড়ি। একটি শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, আরেকটি ১২১ কালীঘাটে রোডে। কালীঘাটে রোডের বাড়িটি অভিষেকের মা মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। অভিযোগ, দুটি বাড়িতেই বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে দুটি বাড়ির বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলতে বলা হয়েছে। যদি ভাঙা না হয়, সেক্ষেত্রে কারণ দর্শাতে হবে। বস্তুত, পুরসভার তরফেও ওই দুই বাড়ির বেআইনি অংশ ভেঙে দেওয়া হবে বলে খবর।
রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। কিন্তু কলকাতায় পুরসভায় এখন ক্ষমতায় তৃণমূলই। সেই পুরসভারই বিল্ডিং বিভাগ থেকেই শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-সহ ১৭ সম্পত্তি নিয়ে নোটিশ ধরিয়েছে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায়। বেজায় চটেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
আজ, মঙ্গলবার কালীঘাটে বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মমতা। ছিলেন অভিষেকও। সূত্রের খবর, বৈঠকে মমতা বলেন,'মেয়র জানেন না, অথচ অভিষেককে পুরসভা থেকে নোটিশ পাঠাল কে'? অভিষেক বলেন, 'আমাদের রাজ্যের অনেক মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন। কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মতো কেউ নন। যাঁকে ক্য়ামেরায় টাকা নিতে দেখা গিয়েছে, তাঁকের মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে'। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সাফ কথা, ওদের যা ইচ্ছে তা-ই করতে দিন।আমার ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিক, নোটিশ পাঠাক। এসবের কাছে আমি মাথা নত করব না। যাই ঘটুক না কেন, বিজেপির বিরুদ্ধে আমার লড়াই'।
