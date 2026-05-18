/Abhishek Banerjee: শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-সহ ১৭ সম্পত্তিতে নোটিশ: অভিষেককে শুনানিতে ডাকল পুরসভা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদলের পর বিপাকে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। তাঁর ১৭ সম্পত্তিতে এবার নোটিশ দিল কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ। তালিকায় হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ি, শান্তিনিকেতন বিল্ডিং ও কালীঘাট মোড়ে আরও একটি বিল্ডিং। যে বিল্ডিংয়ে রয়েছে একটি হার্ডওয়ারের দোকান। সূত্রের খবর তেমনই।
সূত্রের খবর, ওই সম্পত্তিগুলির বিল্ডিং প্ল্যান-সহ যাবতীয় নিয়ে পুরসভার দেখা করতে বলা হয়েছে অভিষেককে। পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছে, নোটিশ পাঠিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে। সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হবে। কোথাও অবৈধ নির্মাণ হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে,তাহলে রেগুলারাইজেশন হয়েছিল কি না, তা দেখা হবে। আইন মোতাবেক কাজ না হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে পুরসভা।
এদিকে রাজ্য পালাবদলের পর অভিষেকের জন্য বরাদ্দ 'জেড প্লাস' (Z+) ক্যাটাগরির নিরাপত্তা এবং বিশেষ পাইলট কারের প্রত্যাহার করে নিয়েছে নতুন সরকার। বস্তুত, বিজেপির জয়ের পরেরদিনই তৃণমূল সাংসদের বাড়ি ও অফিস থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় লকাতা পুলিসের স্ক্যানার ও মেটাল ডিটেক্টর। বাড়ির বাইরের স্থায়ী পুলিশ পোস্টও উধাও।
বাংলায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল। তখন অভিষেকে যাতায়াতের পথে কয়েক ডজন পুলিশ কর্মী ও কমান্ডো মোতায়েন থাকত। তাঁর কনভয় যাওয়ার সময় সাধারণ মানুষের রাস্তা ব্লক করে দেওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু নতুন সরকারের আমলে নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন থেকে একজন সাধারণ সাংসদ হিসেবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গাইডলাইন অনুযায়ী যেটুকু নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য, সেটুকুই পাবেন। রাজ্য পুলিশের স্পেশাল সিকিউরিটি ইউনিট (SSU)-র একটি বড় অংশই তাঁর নিরাপত্তা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে।
