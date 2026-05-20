/Sayani Ghosh on Abhishek property row: অভিষেকের সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানা: বিতর্কের মুখে এবার মুখ খুললেন সায়নী

Sayani Ghosh on Abhishek property row: 'আমি এক ইঞ্চিও পিছু হঠব না, আর এটাকে এভাবে ছেড়েও দেব না। ভুয়ো খবর ছড়ানোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এই ‘ঘোষ’-কে ভয় দেখিয়ে দমানো যাবে না'। অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানা বিতর্কে এবার আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, 'আমি এক ইঞ্চিও পিছু হঠব না, আর এটাকে এভাবে ছেড়েও দেব না'।
এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে সায়নী লিখেছেন, 'কয়েকটি ফরোয়ার্ড করা বার্তা দেখলাম যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে, জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সায়নী ঘোষ যৌথভাবে ১৯ ডি সেভেন ট্যাঙ্কস রোড, কলকাতা ৭০০০৩০ ঠিকানায় একটি সম্পত্তির মালিক, এবং সেটির যোগাযোগের জায়গায় কোনো মোবাইল নম্বর দেওয়া নেই। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না যে এটিকে, তবে এটি নিশ্চিতভাবেই সেই সায়নী ঘোষ নন যিনি একটি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন এবং আজ পর্যন্ত রাজনীতি থেকে যাঁর কোনো অপ্রত্যাশিত বা বিপুল মুনাফা লাভ হয়নি। মানুষ কেবল আমাকে আশীর্বাদ করেছেন এবং আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।'
সায়নীর আরও বক্তব্য, 'আমি চাই আমার ভোটাররা জানুন যে আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার নির্বাচনী হলফনামায় (অ্যাফিডেভিট) ঘোষণা করা হয়েছে। আপনারা রেকর্ড দেখে নিতে পারেন। আর যাঁরা কোনও প্রমাণ ছাড়াই আমাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছেন-তাঁরা এখনই থামুন'! জানিয়ে দিয়েছেন, 'ভুয়ো খবর ছড়ানোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে'।
