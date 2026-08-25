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‘গ্রেফতার নয়’, ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত স্বস্তি অভিষেকের! ৩ মামলায় ‘রক্ষা কবজ’ বহাল আদালতের

Abhishek Banerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রক্ষা কবজ’ ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বহাল রাখল আদালত। ভবানীপুর, বিষ্ণুপুর ও কালিতলার তিন মামলায় আপাতত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না। তবে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে তাঁকে। জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হলে ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে পুলিসকে। চিকিৎসার জন্য বাইরে যেতে হলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানতে হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 25, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:08 PM IST
‘গ্রেফতার নয়’, ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত স্বস্তি অভিষেকের! ৩ মামলায় ‘রক্ষা কবজ’ বহাল আদালতের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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‘গ্রেফতার নয়’, ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত স্বস্তি অভিষেকের! ৩ মামলায় ‘রক্ষা কবজ’ বহাল আদালতে
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