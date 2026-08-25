/‘গ্রেফতার নয়’, ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত স্বস্তি অভিষেকের! ৩ মামলায় ‘রক্ষা কবজ’ বহাল আদালতের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ভবানীপুর, বিষ্ণুপুর ও কালিতলার তিন মামলায় আপাতত গ্রেফতার করা যাবে না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারবে পুলিস। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রক্ষা কবজ’ মামলায় বড় নির্দেশ আদালতের। ভবানীপুর, বিষ্ণুপুর এবং কালিতলার তিনটি মামলায় আপাতত গ্রেফতারি থেকে স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তবে তদন্তে কোনও বাধা তৈরি হবে না। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।
হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ নয়
যে তিনটি মামলার ক্ষেত্রে আদালত রক্ষা কবজ দিয়েছে, সেই মামলাগুলিতে অভিষেককে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না। অর্থাৎ তদন্ত চলবে, কিন্তু গ্রেফতার করে বা হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না পুলিস। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেকের রক্ষা কবজ বহাল থাকবে। তবে এই সময়ের মধ্যে অনুমতি ছাড়া তিনি রাজ্যের বাইরে যেতে পারবেন না। চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের আগের নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ চিকিৎসার প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে যেতে পারবেন অভিষেক। এদিন আদালতে অভিষেক জানান, এখনও তিনি চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাননি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলে তিন সপ্তাহের জন্য বাইরে যেতে পারবেন।
১৬টি FIR একসঙ্গে শুনানির আবেদন খারিজ
এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও একটি আবেদন খারিজ করেছে আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে থাকা ১৬টি FIR-এর শুনানি একসঙ্গে করার আবেদন করেছিলেন তিনি। সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি আদালত। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সব মামলার সম্পূর্ণ তথ্য এই মুহূর্তে আদালতের কাছে নেই। ফলে ১৬টি মামলার শুনানি একসঙ্গে করা সম্ভব নয়। আদালতের কাছে বর্তমানে ভবানীপুর, বিষ্ণুপুর এবং কালিতলার তিনটি মামলার পূর্ণাঙ্গ তথ্য রয়েছে। তাই এই তিনটি মামলার বিষয়েই আদালত আপাতত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করতে পারছে।
রাজ্যের নির্দেশে স্থগিতাদেশের আবেদনও খারিজ
অন্যদিকে, রাজ্যের দেওয়া নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে আদালত। অর্থাৎ, একদিকে তিনটি মামলায় ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত গ্রেফতারি থেকে রক্ষা পেলেন অভিষেক, অন্যদিকে তদন্তে সহযোগিতা করার শর্তও বহাল থাকল। তদন্ত চলবে, তবে গ্রেফতার বা হেফাজতে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপাতত আদালতের দেওয়া রক্ষা কবজ কার্যকর থাকবে।
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