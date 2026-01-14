English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Abhishek Banerjee: লক্ষ্মী এল ঘরে, রাজের তথ্যচিত্রে শান দিচ্ছে তৃণমূল! নন্দন থেকে বার্তা অভিষেকের…

Abhishek Banerjee: 'লক্ষ্মী এল ঘরে', রাজের তথ্যচিত্রে শান দিচ্ছে তৃণমূল! নন্দন থেকে বার্তা অভিষেকের…

Raj Chakraborty's Documentary 'Lakshmi Elo Ghore': রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের সাফল্য এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজভাবে পৌঁছে দিতে তৈরি হয়েছে বিশেষ তথ্যচিত্র 'লক্ষ্মী এল ঘরে'। তথ্যচিত্রটি তৈরি করেছেন রাজ চক্রবর্তী। ছবিতে রয়েছেন অঙ্কুশ হাজরা ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 14, 2026, 10:32 PM IST
Abhishek Banerjee: 'লক্ষ্মী এল ঘরে', রাজের তথ্যচিত্রে শান দিচ্ছে তৃণমূল! নন্দন থেকে বার্তা অভিষেকের…

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে প্রচারের ময়দানে নতুন চমক তৃণমূল কংগ্রেসের। রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের সাফল্য এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজভাবে পৌঁছে দিতে তৈরি হয়েছে বিশেষ তথ্যচিত্র 'লক্ষ্মী এল ঘরে'। বিধায়ক তথা পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর তৈরি এই তথ্যচিত্রের বিশেষ প্রদর্শনীতে বুধবার নন্দনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরও পড়ুন- Abhishek Banerjee meets Ranjit Mallick: অভিষেকের গুরুদক্ষিণা! রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে ঘণ্টা দু'য়েক অভিষেক, শুধুই উন্নয়নের পাঁচালি...

তথ্যচিত্রটি দেখার পর উচ্ছ্বসিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই সিনেমাটি রাজ্যের প্রতিটি কোণায় দেখানো হবে। তাঁর কথায়, “রাজ্য সরকারের বহু প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এখনও সম্পূর্ণ অবগত নন। এই তথ্যচিত্রের মাধ্যমে বাংলার প্রতিটি ঘরে লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্কিমের সুফল ব্যাখ্যা করা হবে। রাজ চক্রবর্তী দারুণ কাজ করেছেন।”

এদিন শুধুমাত্র উন্নয়ন নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের ‘বঞ্চনা’ নিয়েও সুর চড়ান অভিষেক। তিনি অভিযোগ করেন, বাংলার ন্যায্য টাকা আটকে রাখা হয়েছে (SIR সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি সরব হন)। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, সেই লড়াইয়ের গল্পই বলবে ‘লক্ষ্মী এল ঘরে’।

আরও পড়ুন- Popular Doordarshan Actor Death: অভাব আর একাকীত্বই কাড়ল প্রাণ! নিভৃতে বিদায় নিলেন মহালয়ার জনপ্রিয় অভিনেতা অমল চৌধুরী...

ইতিমধ্যেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে 'উন্নয়নের পাঁচালি'র মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি রিপোর্ট কার্ড পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এবার দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের (Audio-Visual) শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ১৮০০ জন ইনফ্লুয়েন্সার এবং এই তথ্যচিত্রের মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রক্রিয়া আরও জোরদার করল শাসক শিবির। নন্দনের এই বিশেষ প্রদর্শনীতে অভিষেকের উপস্থিতি স্পষ্ট করে দিল যে, আসন্ন নির্বাচনে উন্নয়নের প্রচারই হতে চলেছে তৃণমূলের তুরুপের তাস।

রাজ চক্রবর্তী তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক। এবার প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি আগামী নির্বাচনে শুভশ্রীকেও দেখা যাবে ভোটের ময়দানে? পাশাপাশি অঙ্কুশকে নিয়েও শোনা যাচ্ছে কানাঘুষো। তাহলে কি আগামী নির্বাচনে টিকিট পাবেন এই দুই তারকাও। তা অবশ্য অপেক্ষা সময়ের। 

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Abhishek BanerjeeRAJ CHAKRABORTYsubhashree gangulyTMC campaign
