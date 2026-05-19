/Abhishek Banerjee: ওদের যা ইচ্ছে তা-ই করুক, আমি মাথা নত করব না: পুরসভার নোটিশে বিস্ফোরক অভিষেক

Abhishek Banerjee: 'যাঁকে ক্য়ামেরায় টাকা নিতে দেখা গিয়েছে, তাঁকের মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-সহ ১৭ সম্পত্তিতে পুরসভার নোটিশ। 'এসবের কাছে আমি মাথা নত করব না', অবশেষে মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'যাই ঘটুক না কেন, বিজেপির বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে'।
ছাব্বিশে হারের ময়নাতদন্তে তৃণমূল। আজ, মঙ্গলবার কালীঘাটে দলের কয়েজন বিধায়কদের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠকে বসেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে ছিলেন অভিষেকও। সূত্রের খবর, তিনি বলেন, 'আমাদের রাজ্যের অনেক মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন। কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মতো কেউ নন। যাঁকে ক্য়ামেরায় টাকা নিতে দেখা গিয়েছে, তাঁকের মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে'। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সাফ কথা, 'ওদের যা ইচ্ছে তা-ই করতে দিন।আমার ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিক, নোটিশ পাঠাক'।
নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পর এবার নজর সম্পত্তিতে। গতকাল, সোমবার অভিষেকে ১৭ সম্পত্তিতে নোটিশ পাঠিয়েছে কলকাতা পুরসভা। এরপর আজ, মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের দুটি বাড়ির কিছুটা অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হল।
অভিষেকের দুটি বাড়ি। একটি শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, আরেকটি ১২১ কালীঘাটে রোডে। কালীঘাটে রোডের বাড়িটি অভিষেকের মা মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। অভিযোগ, দুটি বাড়িতেই বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে দুটি বাড়ির বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলতে বলা হয়েছে। যদি ভাঙা না হয়, সেক্ষেত্রে কারণ দর্শাতে হবে। বস্তুত, পুরসভার তরফেও ওই দুই বাড়ির বেআইনি অংশ ভেঙে দেওয়া হবে বলে খবর।
এদিকে রাজ্য পালাবদলের পর অভিষেকের জন্য বরাদ্দ 'জেড প্লাস' (Z+) ক্যাটাগরির নিরাপত্তা এবং বিশেষ পাইলট কারের প্রত্যাহার করে নিয়েছে নতুন সরকার। বস্তুত, বিজেপির জয়ের পরেরদিনই তৃণমূল সাংসদের বাড়ি ও অফিস থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় লকাতা পুলিসের স্ক্যানার ও মেটাল ডিটেক্টর। বাড়ির বাইরের স্থায়ী পুলিশ পোস্টও উধাও।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)