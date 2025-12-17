Messi in Kolkata: 'কোন অধিকারে আমাদের প্রশ্ন করছেন'? মেসিকাণ্ডে এবার মুখ খুললেন অভিষেক!
Messi in Kolkata: 'কুম্ভতে এত লোক মারা গেল! দিল্লিতে রেলস্টেশনে এত লোক মারা গেল! আপনারা গিয়ে কী ওদের প্রশ্ন করেন! যোগী আদিত্য়নাথকে প্রশ্ন করেছেন? যোগী আদিত্য়নাথকে প্রশ্ন করেছেন? দিল্লিতে রেল স্টেশনে এত লোক মারা গেলে, বিজেপির কোনও নেতাকে প্রশ্ন করেন'?
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কোন অধিকারে আমাদের প্রশ্ন করছেন'? মেসকাণ্ডে এবার বিরোধীদের একহাত নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'কুম্ভতে এত লোক মারা গেল! দিল্লিতে রেলস্টেশনে এত লোক মারা গেল! আপনারা গিয়ে কী ওদের প্রশ্ন করেন! যোগী আদিত্য়নাথকে প্রশ্ন করেছেন? যোগী আদিত্য়নাথকে প্রশ্ন করেছেন? দিল্লিতে রেল স্টেশনে এত লোক মারা গেলে, বিজেপির কোনও নেতাকে প্রশ্ন করেন'?
অভিষেক বলেন, 'বাংলা যা হয়েছে, এক ঘণ্টার মধ্যে মুথ্যমন্ত্রী ক্ষমা চেয়েছেন। আমরা জনতার সামনে নত হয়েছি। যাঁরা অভিযুক্ত, সেই পুলিস অফিসার থেকে শুরু করে স্টেডিয়ামের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোন অধিকারে আমাদের প্রশ্ন করছেন যে, সুকান্ত মজুমদার এই বলেছে, বিজেপি ওই বলেছেন'। তাঁর আরও বক্তব্য. 'ওদের বলুন না , কালো টাকা ফিরেছে, ১০ বছর হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী তো বলেছিলেন, পঞ্চাশ দিনে না হলে যা সাজা দেবেন, মেনে নেব। হিম্মত আছে প্রশ্ন করার। কুম্ভে কত লোক মরে গেলে, দেশে সামনে এসে ক্ষমা চেয়েছে। ওরা আমাদের প্রশ্ন করবে। এইজন্য বিজেপি হারে। আর তৃণমূল হারায়'।
