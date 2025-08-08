Abhishek Banerjee: 'SIR-এর নামে ভোটাধিকার বাদ গেলে, এক লক্ষ বাঙালিকে নিয়ে কমিশন ঘেরাও করব' !
Abhishek Banerjee: দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। অভিষেক জানালেন, 'আগামী ১১ আগস্ট সংসদ থেকে মিছিল করে নির্বাচন কমিশনে যাবে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধি দল। তৃণমূলের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। 'পূর্ব নির্ধারিত কাজের জন্য আমি থাকতে পারছি না'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: আর একটা মানুষের ভোটাধিকার যদি SIR-এর নামে বাদ যায়, নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করব এক লক্ষ ও বাঙালিকে নিয়ে'। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে পর হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, 'আগামী ১১ আগস্ট সংসদ থেকে মিছিল করে নির্বাচন কমিশনে যাবে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধি দল। তৃণমূলের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। 'পূর্ব নির্ধারিত কাজের জন্য আমি থাকতে পারছি না'।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: কমিশনের কাজ শেষ, বিতর্কের মধ্যেই প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা! আপনার নাম আছে তো? দেখে নিন...
সংসদের যখন বাদল অধিবেশন চলছে, তখন দিল্লিতে বৈঠকে ইন্ডিয়া জোট। গতকাল, বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধীর বাড়িতে সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন অভিষেকও। তিনি বলেন, 'SIR নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথা এবং বিজেপির ইশারায় কাজ করছে। প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল তার সমালোচনা করেছে। কীভাবে ওরা ভোটে কারচুপি করেছে, বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে'।
অভিষেক জানান, 'রাহুল নিজে প্রত্যেকটা পার্টির সবাইকে বলেছে। বিজেপি যেভাবে বাংলাতেও এই SIR করতে চায়, এক-দু'মাসে দু বছরের কাজ শেষ করা এবং সাধারণ মানুষ যারা দিন আনে দিন খায় বিশেষ করে গরিব মানুষ তাদের নাম সবার আগে বাদ যাবে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি। এমন কি বিহারেও ৬৫ লক্ষ লোকের নাম তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে লিস্ট থেকে বাদ গিয়েছে। আমরা কংগ্রেসকে কর্নাটকে মহাদেবপুরায় সেখানে তাদের সরকার, যারা বিএলও, বিআরও ছিল এবং বিএও ছিল, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেছি। দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে বলেছি। এবং তার সাথে সাথে তৎকালীন মুখ্য নির্বাচনী অধিকারী রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আন্দোলনে নামতে বলেছি। অনেক আসন রয়েছে যেমন বাংলাতেও বালুরঘাট, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, ১৫-২০ হাজারের কম ব্যবধানে বিজেপি জিতেছে'।
অভিষেকের সাফ কথা, 'আমরা চাই হাউজ চলুক। কিন্তু এই যে বাঙ্গালিদের প্রতি অপমান, বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে আখ্যায়িত করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বেছে বেছে বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলিতে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করা আক্রমণ করা। আপনি এর বিরুদ্ধে ডিসকাশন দিন। আমরা আমাদের অবস্থান জানিয়ে এসেছি, তিনি কীভাবে হাউজ চালাবেন বলতে পারবেন। তবে আমরা চাই হাউস চলুক। কেন্দ্রীয় সরকারের নিশ্চয়ই লুকাবার কিছু আছে তাই তারা ভয় পাচ্ছে আলোচনা চাইছে না'।
আরও পড়ুন: IISER student unnatural death: 'আমি এই পৃথিবীর জন্য নই, আমার পক্ষে সহজ ছিল না,' আত্ম*ঘাতী IISER-র গবেষক! অটিজম আক্রান্ত PhD পড়ুয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)