Abhishek Banerjee: 'কলকাতা জলমগ্ন থাকলে অমিত শাহ এদিক-ওদিক ঘুরতে পারতেন'? বিরোধীদের খোঁচা অভিষেকের..
'সব কিছুতেই রাজনীতি দেখলে বাংলার উইল পাওয়ারও দেখতে হবে'। কলকাতায় জল জমা বিতর্কে এবার বিরোধীদের সমালোচনা জবাব দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, 'কলকাতা শহর জলমগ্ন থাকলে অমিত শাহ এদিক-ওদিক ঘুরতে পারতেন'?
পুজোর মুখে নজিরবিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতিপদের রাতে রেকর্ড বৃষ্টিতে বানভাসি কলকাতা। আজ, বহস্পতিবার আবার পুজো উদ্বোধনে কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অভিষেক বলেন, 'আমাদের রাজ্যকে বকেয়া টাকা না দিয়ে সেই টাকা নিজেদের রাজ্যে কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের এখানে ৪ ঘণ্টায় ৩০০ মিমি বৃষ্টি হয়েছিল। কিছু অসুবিধা হবেই। সব কিছুতেই রাজনীতি দেখলে বাংলার উইল পাওয়ারও দেখতে হবে। সামনের রাস্তায় কোমর সমান জল ছিল। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আপনি ওই রাস্তা দিয়েই হেঁটে এসেছেন, কেউ গাড়িতে এসেছেন, বাসে এসেছেন। দুদিন আগে তো এখানে কোমর অব্দি জল ছিল তাহলে সেখানে আপনি পৌঁছতে পারলেন কী করে! রাস্তাতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই জল নেমে গিয়েছে'।
অভিষেকের কথায়, 'এ বিষয়টা প্রমাণ করে সরকারের যদি কাজ করার মানসিকতা থাকে তাহলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। আর আমাদের সরকার সেটা করে দেখিয়েছে। তোমরা যতই চাও আটকানোর চেষ্টা কর, কিন্তু আমরা সব বিষয়ে কাজ করব এবং প্রত্যেকটা নির্বাচনই জিতে দেখাব'। কলকাতায় বিভিন্ন এলাকায় জমা জলে বিদ্যুত্স্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। মৃত পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করল CESC।
