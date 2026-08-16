/একজন মানুষের সারাজীবনের সুনামকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে বিজেপিকে ভাবতে হবে, এই রাজনীতির পরিণতি কোথায়?: অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চরিত্রহননের অপসংস্কৃতি আর কোনো বিচার ছাড়া মিডিয়া ট্রায়ালের বলি কি হতে হল বীরভূমের প্রবীণ জননেতাকে? প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক প্রয়াণে আজ এই তীক্ষ্ণ ও আশঙ্কাজনক প্রশ্ন তুলে ধরলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
রবিবার সকালে বীরভূমের রামপুরহাট ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাটতলাপাড়ায় নিজ বাসভবন সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে মিলল প্রবীণ এই নেতার ঝুলন্ত দেহ। রামপুরহাট বিধানসভা থেকে টানা পাঁচবার বিধায়কের পদে নির্বাচিত হওয়া এবং রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলানো আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন পরিণতিতে স্তব্ধ রাজ্যরাজনীতি।
ঘটনা জানাজানি হতেই রামপুরহাট থানার পুলিস দ্রত গিয়ে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। তবে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া তাঁর সুইসাইড নোটকে কেন্দ্র করেই উঠছে প্রশ্ন। নিজের শেষ চিঠিতে প্রবীণ এই শিক্ষক লিখেছেন— ছাত্রাবস্থা থেকেই স্বচ্ছ রাজনীতির সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএস থাকা থেকে শুরু করে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কোনদিনই কোন দুর্নীতির সাথে যুক্ত হননি। ক্ষোভ আর যন্ত্রণার সাথে তিনি লেখেন, "আমাকে অপমান করার জন্য যা সব করা হল তাতে ধিক্কার জানানোর ভাষা ভাই মনে হচ্ছে রাজনীতিতে আসাই ভুল হয়েছে..."।
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরেই সোচ্চার হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই ট্র্যাজেডিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লাগামহীন মিথ্যা অপপ্রচার এবং মিডিয়ার সীমা লঙ্ঘনের এক ভয়াবহ পরিণতি হিসেবে চিহ্নিত করেন।অভিষেক অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় বলেন, প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের এই মর্মান্তিক প্রয়াণ কেবল কোনো একক ঘটনা নয়, এটি রাজনীতি এবং সাংবাদিকতার সীমারেখা থাকা উচিত— এই বিশ্বাসে আস্থা রাখা প্রতিটি মানুষের বিবেককে নাড়া দেওয়ার মতো এক ধাক্কা। আজীবন শিক্ষক ও প্রবীণ জনসেবক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ বহু দশক ধরে পরম সততা, মর্যাদা ও সরলতার সাথে বীরভূমের সাধারণ মানুষের সেবা করে গেছেন। রামপুরহাট তো বটেই, সমগ্র বীরভূমের মানুষের কাছেই তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।
অভিষেক তাঁর বার্তায় বিজেপি এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলে কঠোর আত্মপর্যালোচনার আহ্বান জানান। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই অপপ্রচারের তাণ্ডব চালিয়ে যেভাবে একজন প্রবীণ মানুষের চরিত্রহনন করা হয়েছে এবং জনসমক্ষে কাউকে অপরাধী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে— তা শেষ পর্যন্ত একটি তাজা জীবন কেড়ে নিল।
তিনি মনে করিয়ে দেন, রাজনৈতিক যুদ্ধ ও নির্বাচন আসবে-যাবে। ক্ষমতা দখলের লড়াইও শেষ হবে না, কিন্তু অন্যায় অপপ্রচারের জেরে একটি জীবন একবার ঝরে গেলে তা হাজার চেষ্টা করলেও আর কোনোদিন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।
The tragic death of former MLA and former Dy Speaker of WBLA Asish Banerjee is not merely heartbreaking, it should trouble the conscience of everyone who believes that politics and journalism must have boundaries.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) August 16, 2026
A lifelong teacher and public servant, Asish Da devoted… pic.twitter.com/Es2kpQyfiZ
অভিষেক লেখেন, 'প্রাক্তন বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক প্রয়াণ শুধু হৃদয়বিদারকই নয়, রাজনীতি ও সাংবাদিকতার যে একটা সীমারেখা থাকা উচিত— এ কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের প্রত্যেকের বিবেককে নাড়া দেওয়ার মতো ঘটনা।আজীবন শিক্ষক ও জনসেবক আশিসদা সততা, মর্যাদা ও সরলতার সঙ্গে বহু দশক ধরে মানুষের সেবা করেছেন। রামপুরহাট তো বটেই, পুরো বীরভূম জেলার জন্যই তিনি ছিলেন এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ও গর্বের প্রতীক।তাঁর শেষ চিঠিটি তাঁর ওপর দিনের পর দিন চলা অপপ্রচারের বিষয়ে বেশ কিছু গুরুতর ও আশঙ্কাজনক প্রশ্ন তুলে দেয়। সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই যেভাবে অভিযোগকে বড় করে দেখানো হয়, সম্মান নিয়ে টানাটানি করা হয় এবং জনসমক্ষে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়— বিজেপি ও সংবাদমাধ্যমের একাংশের উচিত এই ধরনের রাজনীতির পরিণতি নিয়ে এবার ভাবা।বযাঁরা এই কুৎসা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন, নিজেদের কথা ও কাজের মানবিক পরিণতির কথা ভেবে তাঁদের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। রাজনৈতিক লড়াই আসবে-যাবে, কিন্তু একটা জীবন চলে গেলে তা আর কখনও ফিরিয়ে আনা যায় না। বাংলা তার মাটির অন্যতম শ্রদ্ধেয় সন্তানকে হারাল। তাঁর পরিবার, ছাত্রছাত্রী, অনুরাগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আমার গভীর সমবেদনা জানাই। এই কল্পনাতীত শোক সহ্য করার শক্তি ঈশ্বর তাঁদের দিক।'
রামপুরহাটের শিক্ষক-নেতাকে হারিয়ে আজ বীরভূম শোকস্তব্ধ। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কড়া প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করে দিল যে, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মত্যাগ রাজনীতিতে অপপ্রচারের বিষাক্ত আবহাওয়ার বিরুদ্ধে এক নতুন ও জোরাল বিতর্কের সূচনা করল।
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