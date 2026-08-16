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একজন মানুষের সারাজীবনের সুনামকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে বিজেপিকে ভাবতে হবে, এই রাজনীতির পরিণতি কোথায়?: অভিষেক

"রাজনৈতিক যুদ্ধ আসবে-যাবে, কিন্তু কুৎসায় হারিয়ে যাওয়া জীবন কি ফিরবে?" — প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক পরিণতিতে বিজেপি ও সংবাদমাধ্যমের একাংশের দিকে তোপ দাগলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সততার সঙ্গে জীবন কাটানোর পর কেন অপপ্রচারের মাশুল দিতে হলো রামপুরহাটের পাঁচবারের বিধায়ক আশিসদাকে?বিস্ফোরক বার্তা অভিষেকের।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 16, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:14 PM IST
একজন মানুষের সারাজীবনের সুনামকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে বিজেপিকে ভাবতে হবে, এই রাজনীতির পরিণতি কোথায়?: অভিষেক

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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