Abhishek Banerjee: বড় কাছারিতে 'বড়' রবিবার: ভষ্মীভূত ৭০ দোকানের মালিককে জীবনের নতুন চাবি দেবেন অভিষেক
Abhishek Banerjee: বছর দুয়েক আগে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বড় কাছারি মন্দির লাগোয়া ৭০ দোকান। ক্ষতি হয় মন্দিরেরও।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২ বছর পার। বড় কাছারি মন্দিরের কাছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে যে দোকানগুলি ভষ্মীভূত হয়ে গিয়েছিল, নিজের দোকানগুলি সাংসদ তহবিলের টাকায় মেরামত করে দিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দোকান মালিকদের হাতে চাবি তুলে দিতে তিনি নিজে যাচ্ছেন সেখানে। কবে? আগামীকাল রবিবার।
খাতায়-কলমে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। কিন্তু কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয় বড় কাছারি। সেই বড় কাছারিতেই ২০২৪ সালের ১৮ এপ্রিল। ঘটনাচক্রের তার আগে দিনই বড় কাছারি মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন অভিষেক। ঘড়িতে তখন প্রায় ২। আগুনের লেলিহান শিখায় ভষ্মীভূত হয়ে যায় মন্দিরের আশপাশের ৭০টি দোকান। বস্তুত, ক্ষতি হয় মন্দিরেরও।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫ ইঞ্জিন। কিছুক্ষণের আগুন নিয়ন্ত্রণও করে ফেলেন দমকলকর্মী। কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে।
এদিকে বড় কাছারি মন্দিরটি অভিষেকে সাংসদীয় এলাকা ডায়মন্ড হারবারের মধ্যেই পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নিজের সংসদীয় তহবিলের টাকা মন্দির ও লাগোয়া দোকানগুলির মেরামতির সিদ্ধান্ত নেন অভিষেক। অবশেষে সেই কাজ শেষ হল। আগামীকাল, রবিবার সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিষ্ণুপুর ২ ব্লকে দোকানমালিকদের হাতে চাবি তুলে দেবেন অভিষেক নিজে।
