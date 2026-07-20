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ইস্তফাতেও শর্ত অভিষেকের! 'আমাকে আমেরিকাটা ছেড়ে দিক', বিস্ফোরক মদন

Madan Mitra:  ' আমিও ছিলাম, আমার সঙ্গে কুণাল ঘোষও ছিল। আমরা দু'জনে মিলে আজ থেকে ১৫ দিন আগে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলাম,  এক বিবৃতি দিয়ে দাও, আমি সবকিছুর জন্য দায়ী আমায় আপনারা মুক্তি দিন। আমি সব দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 21, 2026, 12:02 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:02 AM IST
ইস্তফাতেও শর্ত অভিষেকের! 'আমাকে আমেরিকাটা ছেড়ে দিক', বিস্ফোরক মদন
Image Credit: ভাইপোতে বিস্ফোরক মদনSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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