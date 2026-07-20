ইস্তফাতেও শর্ত অভিষেকের! 'আমাকে আমেরিকাটা ছেড়ে দিক', বিস্ফোরক মদন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমি যে ছেড়ে দেব, তার বদলে কী দেবেন'। ইস্তফাতেও শর্ত ভাইপোর! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবার বিস্ফোরক মদন মিত্র। বললেন, 'এমন মনে হচ্ছে, আলেকজান্ডার পুরুর সঙ্গে কথা বলছে'।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়েছে। মদন এখন ঋতব্রতদের 'মিত্র'। কামারহাটির বিধায়ক বলেন,' আমিও ছিলাম, আমার সঙ্গে কুণাল ঘোষও ছিল। আমরা দু'জনে মিলে আজ থেকে ১৫ দিন আগে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলাম, এক বিবৃতি দিয়ে দাও, আমি সবকিছুর জন্য দায়ী আমায় আপনারা মুক্তি দিন। আমি সব দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছি'।
মদনের দাবি, তার উত্তরে অভিষেক বললেন, আমি যে ছেড়ে দেব, তার বদলে কী দেবেন। বললাম, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তাহলে আমাকে আমেরিকাটা ছেড়ে দিক। ওটা কী করে ছাড়ব, সে তো ছাড়বে কোর্ট। তাহলে একটা কাজ করুন আমি যা যা বলব সেটা শর্ত গুলি পূরণ করুন।
ঘটনাটি ঠিক কী? তৃণমূল ভেঙে খান। খালি হচ্ছে কালীঘাট। ভিড় বাড়ছে ঋতশিবিরে। বেশিরভাগ বিধায়ক নেতাই শিবির বদলে ফেলেছেন। বিদ্রোহীদের এবার পালটা চ্য়ালেঞ্জ ছুঁড়েছেন অভিষেক। তিনি বলেছেন, আমি নিয়ে সমস্যা হয়ে থাকে। তাহলে ফিরে আসুন, ১ ঘণ্টার আমি ইস্তফা দিচ্ছি'।