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Abhishek Banerjee: তৃণমূলে ভাঙন নিয়ে এবার মুখ খুললেন অভিষেক, কল্য়াণকে সমঝোতার ইঙ্গিত?

Abhishek Banerjee:   কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে চারটে কটু কথা বলার'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 12, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:46 PM IST
Abhishek Banerjee: তৃণমূলে ভাঙন নিয়ে এবার মুখ খুললেন অভিষেক, কল্য়াণকে সমঝোতার ইঙ্গিত?
Image Credit: কল্য়াণকে সমঝোতার ইঙ্গিত অভিষেকের?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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