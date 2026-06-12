/Abhishek Banerjee: তৃণমূলে ভাঙন নিয়ে এবার মুখ খুললেন অভিষেক, কল্য়াণকে সমঝোতার ইঙ্গিত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমার কোনও ব্যক্তিগত ক্ষোভ কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নেই'। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এও বললেন, 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমাকে নিয়ে চারটে কটু কথা বলার'।
তৃণমূল ভেঙে খান খান। দলে চূড়ান্ত ডামাডোল। এই পরিস্থিতি এখন যাঁরা মমতা সঙ্গে থেকে গিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই কল্যাণকেই রীতিমতো রণংদেহি মেজাজে দেখা গিয়েছিল গতকাল বৃহস্পতিবার। অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি।
অভিষেক কিন্তু পালটা সংঘাতের পথে গেলেন না। বরং বললেন, 'যে সমস্ত নেতারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে, দলে কথা বলার জায়গা রয়েছে। আপনি নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন। যেমন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে চারটে কটু কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছে, আমাকে বড় হতে দেখেছে'। অভিষেক কথায়, 'হয়তো একটা ঘটনা হয়তো খারাপ লাগতে পারে, বলেছেন। আমার কোনও ব্যক্তিগত ক্ষোভ কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নেই। আগেও সম্নান করতাম, এখনও করি'।
কী বলেছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ? সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই কল্যাণ বলেন, 'হয় অভিষেককে বাছুন,নয় আমাকে (কল্যাণকে)'!
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