Abhishek Banerjee: ৭৫ দিনের কর্মসূচি শেষ, অভিষেকের 'সেবাশ্রয়ে' ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষকে পরিষেবা!

প্রবীর চক্রবর্তী: টানা ৭৫ দিন ধরে নিঃখরচায় সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা! উপকৃত হলেন ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষ। ডায়মন্ড হারবারে শেষ হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি। কবে? আজ, বৃহস্পতিবার।

আরজি করে আবহে নজরে স্বাস্থ্য। পোশাকি নাম, 'সেবাশ্রয়'। গত বছরের নভেম্বরে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে ডায়মন্ড হারবারের নয়া কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক। এরপর চলতি বছরের ২ জানুয়ারি থেকে শুরু কর্মসূচি। সেই 'সেবাশ্রয়'-ই অনেকের কাছে হয়ে উঠেছিল আশার আলো। কিন্তু কথায় বলে, 'সবকিছু একটা শেষ থাকে'। সেই নিয়ম মেনেই সমাপ্তি ঘটল অভিনব এই কর্মসূচিরও।

সবমিলিয়ে ৭৫ দিনের কর্মসূচি। ৭০ দিন সাধারণ ক্যাম্প, আর ৫ দিন মেগা ক্যাম্প। এক্স পোস্টে অভিষেক জানিয়েছেন, সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে পরিষেবা পেয়েছে ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৭৩ জন। শুধুমাত্র আজ, বৃহস্পতিবার মেগা ক্যাম্পে ৬৯ হাজার ৫৭ জন। বিভিন্ন ধরণের ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে ৫৯ হাজার ১৬৭ জনের। বিনামূল্যে ওষুধ পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৮৪৩ জন। আর উন্নত চিকিত্‍সার জন্য অন্যত্র পাঠানো হয়েছে ১১৫ জনকে।

