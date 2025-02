Abhishek Banerjee: এক মাসে সাড়ে ৫ লক্ষ মানুষের পাশে 'সেবাশ্রয়'! অভিষেকের মুকুটে নয়া পালক...

প্রবীর চক্রবর্তী: একমাসেই স্বাস্থ্য পরিষেবায় নয়া নজির গড়ে ফেলল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি! স্রেফ নিঃখরচায় চিকিত্‍সা পরিষেবাই নয়, ডায়মন্ড হারবারে এখন জীবনদায়ী ওষধুও পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের দোরগোড়ায়। এখনও পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষ।

আরজি করে আবহে নজরে স্বাস্থ্য। পোশাকি নাম, 'সেবাশ্রয়'। গত বছরের নভেম্বরে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে ডায়মন্ড হারবারের নয়া কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক। এরপর চলতি বছরের ২ জানুয়ারি থেকে শুরু কর্মসূচি। সেই 'সেবাশ্রয়'-ই অনেকের কাছে হয়ে উঠেছে আশার আলো। যেমন, নয় বছরের আলতাফ। সম্প্রতি জেআইএমএস হাসপাতালে হার্টের অপারেশন হয়েছে তার। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। অপারেশনের পর আলতাফের পরিবারে যাতে সবরকম সহায়তা পায়, তাও নিশ্চিত করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে চেকআপের দিন নির্ধারিত হয়েছে আলতাফের।

মোটর নিউরন ডিজিজ এসএমএ টাইপ ৩-এ আক্রান্ত নেহা মাজি। ১৭ ফ্রেরুয়ারি বেঙ্গালুরুতে ডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্টের দেখতে যাচ্ছে বছর তিনেকে শিশুটি। যাতায়াত ও থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আপাতত নেহার ফিজিওথেরাপি চলছে 'সেবাশ্রয়ে'র মেডিক্যাল ক্যাম্পে। পরিষেবা পেয়েছেন গাঁটের অসুখে আক্রান্ত কৃতি মান্না, স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত বিবি মোল্লারাও। কানের অস্ত্রোপচার হয়েছে দু'জনের। বাদ নেই ছানি অপারেশনও। বহু মানুষের দৃষ্টি শক্তি পুনরুদ্ধার করা গিয়েছে।

Over the past 30 days, #Sebaashray has RESTORED DIGNITY, ALLEVIATED SUFFERING and reaffirmed the fundamental belief that NO ONE SHOULD BE DENIED MEDICAL CARE due to financial hardship. After TRANSFORMING LIVES in Diamond Harbour, Falta and Bishnupur, Sebaashray now surges ahead… pic.twitter.com/KzidZCieA0

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) February 1, 2025