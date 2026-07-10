সেবাশ্রয়ে মরণফাঁদ! 'পা নষ্ট হয়ে গেল', স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহেশতলার মালতী

অয়ন শর্মা: 'আমার পা-টা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল'! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয়ে এবার ভুল চিকিত্সা! মহেশতলার মালতী বিশ্বাসের পরিবারের সঙ্গে কথা বললেন স্বাস্থ্য়মন্ত্রী শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায়। জানালেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। কেউ ছাড় পাবে না'।
ঘটনাটি ঠিক কী? মহেশতলা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মালতী বিশ্বাস। অস্টিওআর্থারাইটিসের রোগী তিনি। দীর্ঘদিন ধরে বাতের ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। মালতীর ছেলে জানিয়েছেন, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে আমাদের সাত নম্বর ওয়ার্ডে অভিষেকবাবুর ক্যাম্প বসেছিল। স্থানীয় কাউন্সিলরের তত্ত্বাবধানে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়'। এরপর ৯৬ দিন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ছিলেন ওই মহিলা। সংক্রমণ ছড়াচ্ছিল শরীরে। প্রাণ বাঁচাতে ডান পা বাদ দিতে হয়।
ছেলের অভিযোগ, 'ভুল ওষুধ দেওয়ার জন্য ব্যাথা বেড়ে যায়। মেটিয়াবুরুজে সেবাশ্রয় মডেল ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও জুনিয়র ডাক্তার, রেজিস্ট্রেশন নেই। ট্রিটমেন্টের ঠিক নেই। তারা না পারায় পাঠিয়ে দেয় এম আর বাঙুরে। সেখানে অভিষেকবাবুর ছবি ও কাগজ দেখে বলে আমরা কোনও চিকিত্সা করতে পারব না। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দেয়'।
এই ঘটনার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখার করার কালীঘাটে গিয়েছিলেন ওই মহিলার ছেলে। কিন্তু 'যুবরাজে'র দেখা পাননি। অভিযোগ, 'অভিষেকবাবুর পিএ অয়ন অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে দেননি। বলেছিলেন এই সামান্য় ছোট ব্যাপার নিয়ে স্যারের সঙ্গে দেখা করা যাবে না'।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, 'ওনাকে আমি বলব যে, স্বাস্থ্যভবনে যে অভিযোগ দায়ের করেন। যথাযথ ব্য়বস্থা নেওয়া হবে। তদন্তও হবে, ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। কিন্তু কাগজপত্র আমাদের চাই'। বলেন, 'এই পরিষেবার জন্য যে অসুবিধা হয়েছে,রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। যেটুকু পরিষেবা দিতে পারি নিশ্চয়ই দেব'। তিনি নিজেই এবার ফোনে কথা বললেন মালতী বিশ্বাসের পরিবারের সঙ্গে।
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