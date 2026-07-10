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সেবাশ্রয়ে মরণফাঁদ! 'পা নষ্ট হয়ে গেল', স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহেশতলার মালতী

Abhishek Banerjee Sebashraya:  ৯৬ দিন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ছিলেন ওই মহিলা। সংক্রমণ ছড়াচ্ছিল শরীরে। প্রাণ বাঁচাতে ডান পা বাদ দিতে হয়।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 10, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:02 PM IST
সেবাশ্রয়ে মরণফাঁদ! 'পা নষ্ট হয়ে গেল', স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহেশতলার মালতী
Image Credit: সেবাশ্রয় ভুল চিকিত্‍সা!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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