/Abhishek Banerjee FIR: এবার আদালতে অভিষেক: FIR দায়ের হতেই হাইকোর্টের সাহায্য চেয়ে মামলা দায়ের? তোলপাড় রাজ্য

Abhishek Banerjee: ভোটের প্রচার পর্বে উসকানিমূলক মন্তব্য ও হুমকি! রাজ্যে পালাবদলের পর এবার খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে FIR। বিধাননগর পুলিস কমিশনারেটে অভিযোগ দায়ের করলেন এক ব্যক্তি।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সাইবার ক্রাইম অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড়। নতুন করে শোরগোল তৃণমূলের অন্দরেও। এই ঘটনার জল এবার গড়াতে চলেছে আদালতে। সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরেই তাঁকে হেনস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে-- এই দাবি তুলে এবার সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের যেতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতের জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়ে খুব দ্রুত এই মামলা দায়ের করা হচ্ছে বলে আইনি মহল সূত্রে জানা গিয়েছে।
ঘটনা কী?
তখন বিধানসভা ভোটের প্রচার চলছে জোরকদমে। ২৭ এপ্রিল এক জনসভায় বিজেপিকে চ্য়ালেঞ্জ ছোঁড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমি দেখব,৪ তারিখ রাত ১২টার পরে কে তাদের বাঁচাতে আসে। এই জল্লাদদের কত ক্ষমতা আছে, আর দিল্লি থেকে কোন গডফাদার তাদের উদ্ধার করতে আসে, সেটাও দেখব'। সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে পুলিসের দ্বারস্থ হলেন বাগুইআটির এক বাসিন্দা।
বিতর্কের সূত্রপাত
সম্প্রতি কলকাতা পুলিসের সাইবার ক্রাইম থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তবে ঠিক কী কারণে এবং কোন নির্দিষ্ট বার্তার বা পোস্টের ভিত্তিতে এই সাইবার অভিযোগ, তা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় থাকলেও, রাজনৈতিক মহলের মতে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যে ক্ষমতার রদবদল এবং নতুন সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের আবহে এই ধরনের অভিযোগ রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও জটিল করে তুলেছে।
তৃণমূল শিবিরের স্পষ্ট দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে এবং রাজনৈতিকভাবে তাঁকে কোণঠাসা করতেই এই সুপরিকল্পিত চাল চালছে বর্তমান শাসক দল।
রাজনৈতিক প্রতিহিংসা?
এই ঘটনার পর থেকেই সরব হয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, রাজ্যে বর্তমানে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আবহ তৈরি করা হয়েছে। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দিতে এবং রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, এই সাইবার অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং কাল্পনিক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে, যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনও সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র হেনস্থা করার উদ্দেশ্যেই যে এই পদক্ষেপ, তা প্রমাণ করতেই আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের প্রাক্তন সাংসদ।
হাইকোর্টে মামলা
আইনজীবীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে আইনি লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছেন। কলকাতা হাইকোর্টে অবিলম্বে এই মামলার জরুরি শুনানির আবেদন জানানো হতে পারে।
মামলার মূল উদ্দেশ্য কী?
এফআইআর খারিজের আবেদন: সাইবার পুলিস স্টেশনে তাঁর বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তা আইনিভাবে খারিজ (Quash) করার আর্জি জানানো হবে।
রক্ষাকবচের দাবি: রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই মামলায় যাতে পুলিস বা কোনও তদন্তকারী সংস্থা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ (যেমন গ্রেফতার বা হেনস্থা) না করতে পারে, তার জন্য আদালতের কাছ থেকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ চাওয়া হবে।
নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি: পুরো বিষয়টি যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক, তা আদালতের সামনে তুলে ধরে এই ধরনের হেনস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন জানানো হবে।
আগামী দিনে কোন দিকে গড়াবে জল?
রাজ্যে সাম্প্রতিক জোড়া কমিশন গঠন এবং পূর্বতন সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি ও নারী নির্যাতনের তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক পারদ চড়ছিল। তার ওপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই সাইবার মামলা এবং পাল্টা হিসেবে তাঁর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত— এই দুইয়ে মিলে রাজ্য রাজনীতিতে সংঘাতের আবহ আরও তীব্র করে তুলেছে।
আইনি মহলের নজর এখন কলকাতা হাইকোর্টের দিকে। আদালত এই মামলাটি গ্রহণ করে কী নির্দেশ দেয় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনো আইনি স্বস্তি দেওয়া হয় কিনা, তার ওপরেই নির্ভর করছে আগামী দিনে রাজ্যের এই হাই-প্রোফাইল রাজনৈতিক লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতি।
