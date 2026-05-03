Abhishek Banerjee: 'চ্যালেঞ্জ করছি, দিল্লির কোনও গডফাদারকে পাঠান, ফলতায় ভোটে লড়ুন': অভিষেক

  Abhishek Banerjee: চ্যালেঞ্জ করছি, দিল্লির কোনও গডফাদারকে পাঠান, ফলতায় ভোটে লড়ুন: অভিষেক

Abhishek Banerjee: 'চ্যালেঞ্জ করছি, দিল্লির কোনও গডফাদারকে পাঠান, ফলতায় ভোটে লড়ুন': অভিষেক

Abhishek Banerjee:  '১০ বার জন্ম নিলেও আমার ডায়মন্ড হারবার মডেলকে কালিমালিপ্ত করতে পারবে না'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 3, 2026, 06:28 PM IST
নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে বিস্ফোরক অভিষেক

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক যাত্রায় পৃথক 'ফল'তা! '১০ বার জন্ম নিলেও আমার ডায়মন্ড হারবার মডেলকে কালিমালিপ্ত করতে পারবে না', নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে অভিষেক লিখেছেন, 'আমি চ্য়ালেঞ্জ করছি, পুরো কেন্দ্রীয় সরকার ফলতায় আসুক। আপনাদের যা কিছু আছে, সব নিয়ে চলে আসুন। দিল্লির কোনও এক শক্তিশালী গডফাদারকে পাঠান, ফলতায় ভোটে লড়ুন'।

 

ফলতা পুর্ননির্বাচনের সিদ্ধান্তে কমিশনকে নিশানা করেছেন অখিলেশ যাদব। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'বাংলার ফলতা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে দেয় যে, বিজেপি তাদের শোচনীয় পরাজয় থেকে মুখ লুকানোর জন্য একটি অজুহাত খুঁজছে। নির্বাচন কমিশন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং টিভি সম্প্রচারের ওপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জনতা প্রশ্ন তুলছে: এর মানে কি এই যে বুথের ভেতরেও সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার ছিল? নিয়ম অনুযায়ী যা অসম্ভব—বিশেষ করে যখন প্রতিটি বুথকে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে দুর্গের মতো ঘিরে রাখা হয়েছিল'।

অখিলেশের দাবি, 'বিজেপি যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন, মানুষ ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ২৩৪টি আসনে এগিয়ে দিয়েছে।ফলাফল পরিবর্তনের জন্য বিজেপির প্রতিটি চক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেসের অতন্দ্র এবং সতর্ক কর্মীরা ব্যর্থ করে দেবে'।

 

 ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনে বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের। সোমবার গণনার পর ফের ভোট ফলতায়! কবে? ২১ মে। ২ দিন পর, ২৪ মে ভোটগণনা। নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'ফলতা নিয়ে সবার মনেই প্রশ্ন ছিল। ফলতা হচ্ছে ব্ল্যাকস্পট এবারে ছাব্বিশে নির্বাচনে। লোক রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে, ভয় দেখানো হচ্ছে, ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না।  একে একটা বুথের ওরা হিসেব নিয়েছে। কেন, কোথায় রিপোলিং হচ্ছে। বাংলার মানুষ বহুদিন এসব সহ্য করেছে। ফলতার মানুষ বহুবছর ভোট দিতে পারেনি। এবারও ভোট আটকানোর চেষ্টা হয়েছে। সমাধান বের করেছে'।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের মতে, 'এটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে গালে সপাটে চড়'। তিনি বলেন, 'গোটা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটটা বাতিল করা, এটা নজিরবিহীন। কিন্তু বুঝতে হবে কেন এটা হল। ভোট হয়েছে, তার পরেরদিনই রিপোল করে দিলে ভালো হত'।

দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল ভোট হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায়। সেদিন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে অনিয়মের ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়ে। স্রেফ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নয়, বহু বুথে ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন ভোটারদের একাংশই। এমনকী, বেশ কয়েকটি বুথে নাকি ইভিএমের বিজেপির প্রতীকের উপর টেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল! গতকাল, শনিবার যখন  মগরাহাট পশ্চিম ও ডায়মন্ডহারবারে বিধানসভা কেন্দ্রে পুর্ননির্বাচন হয় গেল, তখন ফলতায় রিপোলের দাবিতে পথে নামেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর রাতেই ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ২৮৫ বুথেই পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কমিশন।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

