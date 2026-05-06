Abhishek Banerjee Security: No গার্ড রেল, No ২৪×৭ পুলিস- আর কোনও বিশেষ নিরাপত্তা নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সিকিউরিটিতে বড় বদল

Abhishek Banerjee Security: No গার্ড রেল, No ২৪×৭ পুলিস- আর কোনও বিশেষ নিরাপত্তা নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সিকিউরিটিতে বড় বদল
Abhishek Banerjee special security: শুধুমাত্র সাংসদ হিসেবে যে ক্যাটাগরি নিরাপত্তা পান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, এখন থেকে শুধু সেইটুকুই থাকবে। আর কোনওরকম কোনও বিশেষ নিরাপত্তা নয়।
অয়ন ঘোষাল: বিশেষ আর কোনও নিরাপত্তা নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে জিতে প্রথমবার বাংলায় সরকার গড়ার পথে বিজেপি। আর তার আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় বড় রকমের বদল।
১৮৮ বাই এ, হরিশ মুখার্জি রোড। শান্তিনিকেতন ভবন। অভিষেক ব্যানার্জির দ্বিতীয় ঠিকানা। যেখানে আজ সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সমস্ত রকমের বিশেষ নিরাপত্তা প্রোটোকল প্রত্যাহার করা হয়েছে। শুধুমাত্র সাংসদ হিসেবে তিনি যে ক্যাটাগরি নিরাপত্তা পান সেইটুকু রেখে বাকি নিরাপত্তা কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বাড়ির প্রবেশ পথের দু পাশে দুটি পুলিশ কিয়স্ক স্থায়ীভাবে তৈরি করা হয়েছিল। সেদুটি রয়ে গেছে। তবে ভিতরে ২৪×৭ মোতায়েন থাকা পুলিস কর্মীরা নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথাও গেলে তাঁর রুট সিকিউরিটি অফ লাইন সার্ভে করা হতো। সেই ব্যবস্থাও আজ সকাল থেকে বিলুপ্ত হল।
ওদিকে ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিট। অভিষেক ব্যানার্জির স্ট্র্যাটেজি নির্ধারক অফিস। এই বিল্ডিংয়ে আরও ১৪টি অফিস রয়েছে। অথচ এতদিন বিল্ডিংয়ের মূল দুটি প্রবেশ পথ কলাপসিবল গার্ড রেল দিয়ে সিল করে রাখত পুলিশ। যে কোনও মানুষের ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে ছিল বেনজির কড়াকড়ি। আজ ময়দান পুরো সাফ। দু প্রান্তের দুটি কলাপসিবল গার্ড রেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক দেওয়া ৩টি বিশাল বাতানুকূল প্রচার গাড়ি। একটি বাস সহ মোট ৫টি গাড়ি। মঙ্গলবার রাত পর্যন্তও ছিল পুলিশি বেষ্টনী এবং গার্ড রেলের ঘেরাটোপ। আজ সবার অবাধ প্রবেশাধিকার।
প্রসঙ্গত বাংলায় বিজেপি সরকারের আমলে যে কারও কোনও বিশেষ নিরাপত্তা থাকবে না। কোনও গার্ড রেল সংস্কৃতি থাকবে না, সেকথা আগেই বলেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে নব নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক দিলীপ ঘোষ বলেন, "কালীঘাটের রাস্তা খুলে গেছে। রাজ্যে কোথাও কারুর বাড়ির সামনে গার্ড রেল থাকবে না। সব খুলে দেব।"
