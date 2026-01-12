West Bengal Assembly Election 2026: 'যত চমকাবে, তত চকচক করব! তৃণমূল ২৫০ আসনে জিতলেই আমি জিম সেলফি পোস্ট করব...'
Abhishek Banerjee: বিধানসভা ভোটের আগে তাদের নিয়ে কর্মশালা করছে শাসক দল। মিলন মেলায় এই সব ডিজিটাল যোদ্ধাদের কনটেন্ট নিয়ে কর্মশালায় হবে আলোচনা। “নানা মাধ্যমে লড়াই চলছে। রাজপথ, সংসদের মতো সমাজমাধ্যম এবং ডিজিটাল দুনিয়াও এখন লড়াইয়ের জায়গা হয়ে উঠেছে। যা রয়েছে মোবাইলের স্ক্রিনে। যেখানে প্রতিনিয়ত বাংলা-বিরোধীরা কুৎসা, অপপ্রচার করছে।' আগেই এই বার্তা দিয়েছেন অভিষেক।
প্রবীর চক্রবর্তী: মমতা বন্দোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) আবার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। বছরের শুরুতেই রণহুংকার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee)।
বদলেছে দিন, লড়াইয়ের জায়গা এখন মোবাইল স্ক্রিন! ডিজিটাল দুনিয়ায় ‘সেনা’ নামিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রে খবর, বুথ পিছু অন্তত ১০ জনকে ‘ডিজিটাল যোদ্ধা’ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। ডিজিটাল রাজনীতির নতুন অধ্যায় খুলতে চলেছে বাংলা। আজ কলকাতার Biswa Bangla Mela Prangan-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’ (ABDJ)-র প্রথম সর্বভারতীয় ডিজিটাল কনক্লেভ। এই প্রশিক্ষণ ও সংলাপমূলক কর্মসূচির আয়োজক তৃণমূল কংগ্রেস All India Trinamool Congress (AITC)।
যার পোশাকি নাম ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’। বিধানসভা ভোটের আগে তাদের নিয়ে কর্মশালা করছে শাসক দল। মিলন মেলায় এই সব ডিজিটাল যোদ্ধাদের কনটেন্ট নিয়ে কর্মশালায় হবে আলোচনা। “নানা মাধ্যমে লড়াই চলছে। রাজপথ, সংসদের মতো সমাজমাধ্যম এবং ডিজিটাল দুনিয়াও এখন লড়াইয়ের জায়গা হয়ে উঠেছে। যা রয়েছে মোবাইলের স্ক্রিনে। যেখানে প্রতিনিয়ত বাংলা-বিরোধীরা কুৎসা, অপপ্রচার করছে।' আগেই এই বার্তা দিয়েছেন অভিষেক।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল কনক্লেভ, যেখানে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১০,০০০-রও বেশি ডিজিটাল যোদ্ধা এক ছাদের তলায় মিলিত হচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়া, ডিজিটাল স্টোরিটেলিং, ফ্যাক্ট-চেকিং, ন্যারেটিভ বিল্ডিং—এই সবকিছুকে হাতিয়ার করেই আগামী দিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি করাই এই কনক্লেভের মূল লক্ষ্য।
শুক্রবার প্রায় হাজার হাজার ডিজিটাল যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগাতে অভিষেক বলেছেন- সেই অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের কাছে এখন বড় অস্ত্র। ট্রেন্ডিং এখন যে কোনও কিছুতে হতে পারে। আমরা সবাই ডিজিটাল যোদ্ধারা। ডিজিটাল মিডিয়া বড় অস্ত্র আমাদের কাছে। পৃথিবী জুড়ে সবার হাতে মোবাইল আছে। আমার যোদ্ধারা কাউকে নিন্দা না করে, ছোট না করে কাজ করবে। আমাদের সরকার গত ১৫ বছরে যা কাজ করেছে সেই কাজ ঘরে ঘরে জানাতে হবে। আমি কাউকে ম্যালাইন করিনি। আমি ১২ বছর ধরে সাংসদ। আমি প্রায় ১২৫ সভা-মিছিল করেছি। আমি আমার মঞ্চ থেকে কাউকে ছোট করিনি। আমাদের জিততে হবে ভালোবাসা, বিশ্বাস, মাথা উচু করে। যদি হারি কোনওদিন মাথা উচু করে, নিন্দা করে নয়।
আই প্যাকের অফিসে ইডি রেইড হলো। বিজেপি বলছে কয়লা কান্ডে রেইড হবে তাতে আপত্তি কোথায়? আমাদের আপত্তি, ২০২২.সালের পরে কেন কোনও নোটিশ নেই? দ্বিতীয় প্রশ্ন আই প্যাকের তিন ডিরেক্টর। তাহলে চেন্নাই বা মহারাষ্ট্র নয় কেন? আসলে এসেছিলে তথ্য চুরি করতে। বাংলায় তথ্য চুরি করতে চেয়েছিল।সেখানেও তো ডিরেক্টর আছে। আগের বার আমার ফোনে পেগাসাস ঢুকিয়েছিল। তাও হেরেছে। এবারও হারাব। যারা প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে টাকা নেয়, তারা সাধু। আর বাকিরা চোর? আমাকে আমার স্ত্রীকে বারবার ডেকেছে। আমার ছোট ছোট বাচ্চাদের এয়ারপোর্টে আটকে দিয়েছিল। বারবার দিল্লিতে ডেকেছে। যত চমকাবে তত চকচক করব। আমাদের মেরুদণ্ড আছে।
বাংলার মানুষকে অন্য দল ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। তোমরা হচ্ছ বাংলার বিএসএফ যারা বাংলাকে রক্ষা করবে। বাংলার সম্মান মানে আমাদের সকলের সম্মান।
আরও পড়ুন: Calcutta High Court: মা-বাবার মৃত্যুর পর এবার আজীবন ফ্যামিলি পেনশন পাবে ডিভোর্সী মেয়েও! কলকাতা হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়...
আরও পড়ুন: ED vs IPAC in Supreme Court: আইপ্যাক কাণ্ডে হাইকোর্টে তুলকালামের পর ED এবার সুপ্রিম কোর্টে, CBI তদন্ত চাইছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি! রাজ্যের ক্যাভিয়েট...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)