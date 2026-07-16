ডিজে মামলায় এবার পালটা চাল ভাইপোর! হাইকোর্টে তুলে ধরলেন বিজেপি নেতাদের 'হুমকি ভাষণ’

অর্ণবাংশু নিয়োগী: রাজ্য পালাবদলের পর থেকে একে এক অভিযোগে বিদ্ধ হচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার পালটা চাল দিলেন ভাইপো। হাইকোর্টে ডিজে মামলায় নিজের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে এবার তুলে ধরলেন তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি নেতাদের ১৭ ভয় বা হুমকি ভাষণের সারাংশ। শুধু তাই নয়, অভিষেক ফের নতুন করে মামলাও দায়ের করেছেন বলে খবর। আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা।
ডিজে মামলায় বিপাকে অভিষেক। সিআইডিকে কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ বা আইনি রক্ষাকবচ মেলেনি। উল্টে আদালতে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ডকে। হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অভিষেকের কাছে জানতে চান, 'আপনি কবে গলার স্বরের নমুনা দিতে যাবেন'? বলেন, 'নইলে মামলাটি আবার লিস্টে এনে নির্দেশ পাস করব!সব কিছুর একটা লিমিট আছে। আপনাকে রক্ষাকবচ দেওয়া আছে। কিন্তু এমন চললে আমি আগের নির্দেশ বাতিল করে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেব। আপনি কবে নমুনা দেবেন? নইলে আগের নির্দেশ বাতিল করে দেব'! এরপর বাধ্য হয়ে মামলা প্রত্যাহার করে নেন অভিষেক।
গতকাল, বুধবার বিধাননগর আদালতে গিয়ে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিয়ে এসেছেন অভিষেক। সেই ডিজে মামলায় বিজেপি নেতাদের হুমকি বা ভয় ভাষণের তুলে ধরে রক্ষাকবচের পক্ষে সওয়াল করলেন অভিষেক।
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