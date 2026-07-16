Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /ডিজে মামলায় এবার পালটা চাল ভাইপোর! হাইকোর্টে তুলে ধরলেন বিজেপি নেতাদের হুমকি ভাষণ’

ডিজে মামলায় এবার পালটা চাল ভাইপোর! হাইকোর্টে তুলে ধরলেন বিজেপি নেতাদের 'হুমকি ভাষণ’

Abhishek Banerjee:  অভিষেক ফের নতুন করে মামলাও দায়ের করেছেন বলে খবর। আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 16, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:23 PM IST
ডিজে মামলায় এবার পালটা চাল ভাইপোর! হাইকোর্টে তুলে ধরলেন বিজেপি নেতাদের 'হুমকি ভাষণ’
Image Credit: পালটা চাল অভিষেকের।Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'তোর মাকে মেরে ফেলেছি', হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ! মিলল বাবারও দেহ, স্তব্ধ ১৫-র কিশোর
Jalpaiguri Murder46 min ago
2
Manish Gupta quits TMC55 min ago
3
Digital Curfew1 hr ago
4
north dinajpur1 hr ago
5
isro1 hr ago