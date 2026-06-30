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'অভিষেককে দিতে ২০ কোটি পৌঁছে দিই...' বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড়

Abhishek Banerjee: প্রায় ২৬০০ প্রার্থীর চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য মোট ২০ কোটি টাকা ‘কালীঘাটের কাকু’ ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিতে। এমনই দাবি করেছেন তাপস মণ্ডল।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 30, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:16 PM IST
'অভিষেককে দিতে ২০ কোটি পৌঁছে দিই...' বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড়
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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