'অভিষেককে দিতে ২০ কোটি পৌঁছে দিই...' বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড়

বিক্রম দাস: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিস্ফোরক তাপস মণ্ডল। ‘অভিষেককে দেওয়ার জন্য ২০ কোটি টাকা পৌঁছে দিই কালীঘাটের কাকুকে’, এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন তাপস মণ্ডল। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। বর্তমানে জামিনে মুক্ত তাপস মণ্ডল। তাপস মণ্ডলের দাবি, প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি ও অর্গানাইজার টিচার মিলিয়ে প্রায় ২৬০০ জন চাকরিপ্রার্থীর জন্য ২০ কোটি টাকা তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে দিতে কালীঘাটের কাকুর কাছে পৌঁছে দেন।
তাপস মণ্ডলের দাবি, অর্গানাইজার টিচার, আপার প্রাইমারি ও প্রাইমারি শিক্ষক মিলিয়ে প্রায় ২৬০০ প্রার্থীর চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য মোট ২০ কোটি টাকা তিনি ‘কালীঘাটের কাকু’ ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই টাকাটি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়ার জন্যই দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছেন তিনি। তাপস মণ্ডলের এই বিস্ফোরক দাবি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নতুন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।
তাপস মণ্ডল দাবি করেছেন, ২৬০০ প্রার্থীর চাকরির আবেদন নিয়ে তিনি প্রথমে গিয়েছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অপসারিত সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের কাছে। কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর জন্য মাত্র ২০ কোটি টাকায় কাজ করতে রাজি হননি তাঁরা। তাপস মণ্ডলের দাবি, পার্থ ও মানিক বাবু জানান এত কম টাকায় এত বড় কাজ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।
এরপরই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত অন্য দুই যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাপস মণ্ডলের দাবি, কুন্তল ও শান্তনু তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্য়ায় না করলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজ করিয়ে দেবেন। সেই জন্য একটি চুক্তিও হয়। ঠিক হয়, অর্গানাইজার শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু অগ্রিম ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে এবং নিয়োগপত্র বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পাওয়ার পর দিতে হবে আরও ১ লক্ষ টাকা।
এরপরই কুন্তল ও শান্তনুর কথামতো ওই ২৬০০ প্রার্থীর কাছ থেকে নেওয়া ২০ কোটি টাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি সরাসরি ‘কালীঘাটের কাকু’র কাছে যান। তাপস মণ্ডলের দাবি, কালীঘাটের কাকু তথা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের মাধ্যমেই সেই টাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে, বর্তমানে জামিনে মুক্ত তাপস মণ্ডলের এই দাবি সামনে আসতেই নতুন করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এখন এই দাবিকে কেন্দ্র করে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত কোনদিকে মোড় নেয়, সেটাই দেখার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)