Abhishek Banerjee: দুয়ারে ইডি: কালীঘাটের কাকুই কি ফাঁস করলেন তাঁর 'সাহেবের' নাম? শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় ভয়ংকর বিপদে অভিষেক?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কয়লা পাচার কাণ্ড এবং বিধানসভায় সই বিতর্ক মামলার পর এবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার বিকেলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা সরাসরি তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে এই নোটিশ দিয়ে আসেন। আগামী ১৫ জুন তাঁকে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হতে বলা হয়েছে।
বুধবার বিকেল ৫টা নাগাদ দিল্লির ও কলকাতার আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত ইডির একটি বিশেষ দল প্রথমে অভিষেকের দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছয়। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা একটি জরুরি বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার কারণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। ফলত, বেশ কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করার পর কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা তাঁর কার্যালয়ের এক আধিকারিকের হাতে সমনের ফাইলটি হস্তান্তর করেন।
কেন এই নোটিশ?
ইডি ও সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে ইদানীং বেশ কিছু নতুন তথ্যপ্রমাণ কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে এসেছে। মূলত দুটি প্রধান সূত্রের ওপর ভিত্তি করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের তালিকায় রাখা হয়েছে:
'কালীঘাটের কাকু' ও ১৫ কোটির যোগসূত্র
শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর চার্জশিটে আগেই অভিষেকের নাম জড়ায়। সিবিআই সূত্রের খবর, নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ‘কালীঘাটের কাকু’ জেরার মুখে দাবি করেছেন যে, টাকার বিনিময়ে বেআইনি চাকরি দেওয়ার প্রসঙ্গে অভিষেকের যোগাযোগ ছিল এবং তাঁকে ১৫ কোটি টাকা দেওয়ার একটি বিষয় উঠে এসেছে। সিবিআই-এর এই ‘ইসিআইআর’ (ECIR) বা আর্থিক অপরাধের সূত্র ধরেই এবার আসরে নেমেছে ইডি।
‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’ লিঙ্ক
এই মামলার অন্যতম ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র একসময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থা ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’-এর অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। ইতিপূর্বে এই সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালিয়ে ইডি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং আর্থিক লেনদেনের খতিয়ান পেয়েছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, এই সংস্থার মাধ্যমেই নিয়োগ দুর্নীতির কোটি কোটি কালো টাকা সাদা করা হয়েছিল।
জোড়া ফলায় ‘যুবরাজ’
তৃণমূলের এই হেভিওয়েট নেতার ওপর আইনি চাপ প্রবল। একদিকে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে ইডি সক্রিয়, সঙ্গে বিধানসভায় স্বাক্ষর জালিয়াতির (বিরোধী দলনেতা নির্বাচন সংক্রান্ত চিঠি বিতর্ক) একটি মামলায় রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি-ও তাঁকে তলব করেছিল। গত সোমবার সিআইডি সদর দফতর ভবানী ভবনে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়ান অভিষেক এবং ১৫ দিনের সময় চেয়ে নেন।
যদিও সিআইডি কর্তারা তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে গিয়েও তৎপরতা দেখান। এই সমনকে চ্যালেঞ্জ করে ইতোমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, সিআইডির এই নোটিশ আইনত বৈধ নয়। বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায় মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন এবং আগামী ৫ জুন এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।
এর আগেও কয়লা পাচার মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। নিয়োগ দুর্নীতিতেও তাঁকে আগে নিজাম প্যালেস ও সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই ও ইডির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন এবং দাবি করেছেন, এই সমস্ত তদন্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তিনি কোনও দুর্নীতির সাথে যুক্ত নন। এখন দেখার, আগামী ১৫ জুন ইডির এই সমনে তিনি সশরীরে হাজিরা দেন নাকি আইনি কোনো রক্ষাকবচের পথ বেছে নেন।
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