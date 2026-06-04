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  • /Abhishek Banerjee: দুয়ারে ইডি: কালীঘাটের কাকুই কি ফাঁস করলেন তাঁর সাহেবের নাম? শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় ভয়ংকর বিপদে অভিষেক?

Abhishek Banerjee: দুয়ারে ইডি: কালীঘাটের কাকুই কি ফাঁস করলেন তাঁর 'সাহেবের' নাম? শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় ভয়ংকর বিপদে অভিষেক?

ED in WB Teacher's recruitment scam: যদিও সিআইডি কর্তারা তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে গিয়েও তৎপরতা দেখান। এই সমনকে চ্যালেঞ্জ করে ইতোমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 04, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:33 PM IST
Abhishek Banerjee: দুয়ারে ইডি: কালীঘাটের কাকুই কি ফাঁস করলেন তাঁর 'সাহেবের' নাম? শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় ভয়ংকর বিপদে অভিষেক?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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