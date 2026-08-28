/ওদের থেকে আমার জেদ ১০ গুণ, না মরা পর্যন্ত হারব না: অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ওদের যা জেদ, তার দশগুণ জেদ আমার'। TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'যতক্ষণ না মরছি, ততক্ষণ হারব না। লড়াই তো হবেই। কত ধানে কত চাল বোঝাব। তোমার ইডি, তোমরা সিবিআই, তোমার কলকাতা পুলিস, পশ্চিমবঙ্গ পুলিস, SDF, সিআইডি, সবাইকে লাগাও, যত ক্ষমতা আছে প্রয়োগ কর। তাও জয় বাংলা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ বেরোবে, মাথা নত হবে না'।
অভিষেক বলেন, 'নেত্রী যা ঠিক করবেন, শিরোধার্য। কিন্তু তৃণমূলের খেয়ে পড়ে, তৃণমূলের এই সময়ে কর্মীদের হাত ছেড়ে নিজেদে পিঠ বাঁচাতে বিসি গ্রুপে নাম লিখিয়েছেন, আমি বালিসচাটা বলি না। বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছেন! তাদের কোনও ছাড় আগামীদিনে তৃণমূল কংগ্রেস দেবে না'। তাঁর কথায়, 'আপনাদের সংবাদমাধ্যম অনেক কিছু দেখাবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পালিয়ে গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফেরার। যতদিন না আমার মৃতদেহ দেখবেন, আর মৃতদেহের উপরে জোড়াফুলের পতাকা দেখবেন, কোনও কথা বিশ্বাস করবে না'।
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