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ওদের থেকে আমার জেদ ১০ গুণ, না মরা পর্যন্ত হারব না: অভিষেক

'ওদের যা জেদ, তার দশগুণ জেদ আমার'। TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'যতক্ষণ না মরছি, ততক্ষণ হারব না। লড়াই তো হবেই। কত ধানে কত চাল বোঝাব। তোমার ইডি, তোমরা সিবিআই, তোমার কলকাতা পুলিস, পশ্চিমবঙ্গ পুলিস, SDF, সিআইডি, সবাইকে লাগাও, যত ক্ষমতা আছে প্রয়োগ কর। তাও জয় বাংলা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ বেরোবে, মাথা নত হবে না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 28, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:14 PM IST
ওদের থেকে আমার জেদ ১০ গুণ, না মরা পর্যন্ত হারব না: অভিষেক
Image Credit: বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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ওদের থেকে আমার জেদ ১০ গুণ, না মরা পর্যন্ত হারব না: অভিষেক
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