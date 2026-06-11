/Abhishek Signature Fraud Case: বিধানসভায় সইজাল কাণ্ডে কড়া নির্দেশ আদালতের, আজই সিআইডির অফিসে অভিষেক

অর্নবাংশু নিয়োগী: বিধানসভায় সই জাল মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া কথা শুনিয়ে দিল আদালত। তদন্তে সহযোগিতা করতে নির্দেশ। কখন তিনি সিআইডির কাছে যাবেন তা জানাতে হবে ১০ মিনিটের মধ্যে। শেষপর্যন্ত আদালতে সেকথা জানিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি অভিষেককে ২ সপ্তাহের রক্ষাকবচ দিল হাইকোর্ট। আজ সন্ধে ছটার মধ্যেই সিআইডির কাছে হাজিরা দিতে হবে অভিষেককে। সিআইডি চেয়েছিল অভিষেককে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করতে। তা থেকে আপাতত রেহাই দিয়েছে আদালত।
বিধানসভার স্পিকারের কাছে বিরোধী দলনেতার আবেদন করতে গিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিধায়কদের সই জাল করার অভিযোগ উঠেছে। এনিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। এনিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, এনিয়ে তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষকেও জানিয়ে দেন। এরপরই তৃণমূলের কয়েকজন বিধায়কের সঙ্গে কথা বলে সিআইডি। জানতে চাওয়া হয় তাদের সই সম্পর্কেও। এনিয়ে মামলা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলকাতা হাইকোর্টে আজ অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, মামলাকারী নিজে বিধায়ক নন। শুধু দলের জেনারেল সেক্রেটারি। ওকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। আমরা এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করেছি। একসঙ্গে শুনানি চাই। আমরা তদন্তে সম্মুখীন হতে চাই। যখন ডাকবে তখনই যাব কিন্তু তাঁকে যেন গ্রেফতার করা না হয়।
ওই সওয়াল শুনে বিচারপতি বলেন, হ্যাঁ, আপনি তদন্তে সহযোগিতা করুন। ততদিন যাতে গ্রেফতার করা না হয় তা দেখা হবে। আপনি কখন যাবেন তা ১০ মিনিটে জানান।
বিচারকের ওই কথা শুনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের আইনজীবী জানান, সিআইডি যখনই বলবে তখনই তদন্তকারীদের সম্মুখীন হতে রাজি আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য, সিআইডির তরফে সওয়াল করা হয়, তিনটি নোটিস দেওয়া হয়েছে। সব নোটিশের মেয়াদ শেষ। এই আবেদন আর গ্রাহ্য হয় না। তিনি চাইলে সিআইডি অফিসে যেতে পারেন। রক্ষাকবজ দেওয়ার দরকার নেই। অভিষেক নিজেই অধ্যক্ষকে রেজোলিউশন পাঠিয়েছিলেন। যেখানে সবার স্বাক্ষর ছিল। তাদের মধ্যে কয়জন বিধায়ক অভিযোগ জানায় স্বাক্ষর নিয়ে। তারাও বলেন, কোনও মিটিং হয়নি যেদিন রেজোলিউশন তারিখ লেখা। শুধু দু'জন বিধায়ক নয়। আরও বিধায়ক বলছেন যে তারা সেদিন ছিলেন না। যেদিন রেজোলিউশন ডেট বলা হচ্ছে। সেটা সম্পূর্ণ ভুয়ো। সেটার তদন্ত করা হচ্ছে। এটা তদন্তে উঠে আসছে প্রাথমিক ভাবে সেই অপরাধ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। আমরা হেফাজতে না নিলে এটার তদন্ত কি ভাবে করব?
অভিষেকের আইনজীবী সওয়াল করেন, আমাকে যখন ডাকা হবে আমি যেতে রাজি। কিন্তু প্রাথমিক রক্ষা কবজ দেওয়া হোক।
বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, রেজোলিউশনে কি তাঁর নাম আছে? তার মানে কি ধরে নেওয়া যায় ম্যামলাকারী সেদিন উপস্থিত ছিলেন? আজ সিআইডি অফিসে যান।
ওই কথা শুনে অভিষেকের তরফে বলা হয়স, বিকেল চারটে নাগাদআসবো দিল্লি থেকে। এসে চলে যেতে পারব।
আদালতের তরফে জানানো হয়, তদন্তসংস্থা তল্লাশি বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবে। আজকেই সন্ধে ৬টার মধ্যে সিআইডি অফিসে হাজিরা দিতে হবে অভিষেককে। কোনও কড়া পদক্ষেপ নিতে পারবে না সিআইডি।
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