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Abhishek Signature Fraud Case: বিধানসভায় সইজাল কাণ্ডে কড়া নির্দেশ আদালতের, আজই সিআইডির অফিসে অভিষেক

Abhishek Signature Fraud Case: সিআইডির তরফে সওয়াল করা হয়, তিনটি নোটিস দেওয়া হয়েছে। সব নোটিশের মেয়াদ শেষ। এই আবেদন আর গ্রাহ্য হয় না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 11, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:36 PM IST
Abhishek Signature Fraud Case: বিধানসভায় সইজাল কাণ্ডে কড়া নির্দেশ আদালতের, আজই সিআইডির অফিসে অভিষেক

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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