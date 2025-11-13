English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
SIR In Bengal: SIR ইস্যুতে পথে অভিষেক, ২৫ নভেম্বর থেকে জেলায় জেলায় কর্মসূচি..

SIR In Bengal:  ২৫ নভেম্বর কোচবিহার থেকে শুরু। এরপর একে একে সমস্ত জেলায় তৃণমূলের ক্যাম্পগুলিতে যাবেন অভিষেক। করবেন জনসভাও।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 13, 2025, 08:00 PM IST
SIR In Bengal: SIR ইস্যুতে পথে অভিষেক, ২৫ নভেম্বর থেকে জেলায় জেলায় কর্মসূচি..

প্রবীর চক্রবর্তী: ছাব্বিশের আগে SIR নিয়ে পারদ চড়ছে। এবার পথে নামছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নবজোয়ারে ধাঁচেই জেলায় জেলায় ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন তিনি। ২৫ নভেম্বর কোচবিহার থেকে শুরু হবে কর্মসূচি। এরপর একে একে সমস্ত জেলায় ক্য়াম্প পরিদর্শন ও জনসভা।

নজরে ছাব্বিশ। বাংলায় SIR ইস্যুতে সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল। যেদিন রাজ্যে  SIRশুরু হয়েছিল, সেদিন কলকাতায় মহামিছিলে হেঁটেছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন অভিষেকও। হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, 'যোগ্য ভোটারের থেকে নাম বাদ গেলে কী হবে সেই ক্ষমতা দেখাব। যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁরা সবাই বৈধ ভোটার ছিল। এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে। এর জবাব দেওয়া হবে।  আগামীদিন দিল্লি যাওয়া হবে। দিল্লি যেতে প্রস্তুত থাকুন'।

এদিকে বাংলার SIR আতঙ্কে বেশ কয়েকটি আতঙ্কে বেশ কয়েকটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। মৃতদের পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। বিশেষ টিম গঠন করে দিয়েছেন অভিষেক। সেই টিমের সদস্যরাই 'SIR আতঙ্কে' মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করছেন। স্রেফ রাজনৈতিক লড়াই নয়, আইনি লড়াইয়ের তোড়জোড় শুরু করেছে তৃণমূল।  দলের লিগ্যাল সেলকে প্রস্তুত থাকার  নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেকই। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, SIR নিয়ে যেমন আইনি লড়াই চলবে, তেমনি  ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় সংস্থার হয়রানি আটকাতে দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

SIR in BengalAbhishek BanerjeeTMC
