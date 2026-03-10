Abhishek Banerjee on SIR in Bengal: 'SIR-এ নাম বাদ গেলেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করে দেবে সরকার-- সব টাকা চলে যাবে, কোনও সুবিধা পাবেন না'
Abhishek Bandyopadhyay: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেন যে, ষড়যন্ত্র কেবল ভোটার তালিকার SIR বা সন্দেহভাজন তালিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর পরবর্তী ধাপ হবে জনগণনা।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: লোকসভা ভোটের রণভঙ্কা এখনও বাজেনি, কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক ময়দানে উত্তাপ এখন তুঙ্গে। সোমবার ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে এক অভূতপূর্ব এবং চাঞ্চল্যকর দাবি তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, নিছক ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়াই নয়, এর আড়ালে লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষের তিল তিল করে জমানো টাকা ‘আত্মসাৎ’ করার এক সুগভীর নীল নকশা। অভিষেকের দাবি, ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ (Freeze) বা স্তব্ধ করে দেওয়া হতে পারে এবং সেই টাকা সরাসরি চলে যেতে পারে ‘মোদি বাবু’র তহবিলে।
দিল্লির আমলার ফোন ও ‘গোপন’ ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবিবারের বক্তব্যের মূল কেন্দ্রে ছিল একটি রহস্যময় ফোন কল। তিনি দাবি করেন, দিল্লির এক উচ্চপদস্থ আমলা তাঁকে ফোন করে কেন্দ্রের একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার কথা ফাঁস করেছেন। অভিষেকের কথায়, "ওই আমলা আমাকে সতর্ক করে বলেছেন, বিষয়টিকে শুধু ভোটার তালিকার সংশোধন হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এর পিছনে এক বিশাল ষড়যন্ত্র কাজ করছে।"
তিনি জানান, রাজ্যজুড়ে যে SIR (Suspected Illegal Residents) বা সন্দেহভাজন তালিকার কাজ চলছে, তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো গরিব মানুষকে ‘ধনে-প্রাণে’ মারা। অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, কেন হঠাৎ করে হাজার হাজার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলো? কেনই বা নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় এই সক্রিয়তা বেশি? তাঁর মতে, এটি কেবল ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা নয়, বরং এটি একটি অর্থনৈতিক অবরোধের শামিল।
ভোটার কার্ড থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট: যেভাবে কাজ করবে এই ‘ছক’
জনসভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধাপে ধাপে বুঝিয়ে বলেন কীভাবে সাধারণ মানুষের টাকা বিপদে পড়তে পারে। তাঁর বর্ণিত প্রক্রিয়াটি অনেকটা এরকম:
তালিকা থেকে নাম বাদ: প্রথমেই সুকৌশলে ভোটার তালিকা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের নাম বাদ দেওয়া হবে।
KYC যাচাইকরণ: কিছুদিন পর ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের কাছে নতুন করে KYC (Know Your Customer) নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেবে।
ভোটার কার্ডের বাধ্যবাধকতা: পরিচয়পত্র হিসেবে যখন ভোটার কার্ড চাওয়া হবে, তখন তালিকায় নাম না থাকা ব্যক্তিরা বৈধ ভোটার কার্ড দেখাতে পারবেন না।
অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ: বৈধ নথির অভাবে ব্যাংক ওই ব্যক্তির অ্যাকাউন্টটি ‘ফ্রিজ’ বা লেনদেন বন্ধ করে দেবে।
টাকা গায়েব: অভিষেকের চূড়ান্ত দাবি, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়ার পর সেই গচ্ছিত টাকা কৌশলে সরকার বা ‘মোদি বাবু’ নিজেদের নামে করে নেবে অর্থাৎ আত্মসাৎ করবে।
তিনি সরাসরি বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে বলেন,'গরিবের অ্যাকাউন্টের টাকা লুঠ করার জন্যই এই ফন্দি আঁটা হয়েছে।"
আরও পড়ুন: Yubasathi 2026 BIG UPDATE: এপ্রিল নয়, আজ থেকেই যুবসাথীর টাকা ঢুকবে অ্যাকাউন্টে-- ধরনামঞ্চ থেকে মমতার বড় ঘোষণা
নির্বাচন কমিশনার ও হোটেলের ‘কাকতালীয়’ যোগসূত্র
এদিন অভিষেকের আক্রমণের নিশানায় ছিলেন খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। নিউটাউনের একটি নির্দিষ্ট হোটেলে কমিশনারের অবস্থান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলেন তিনি। অভিষেক বলেন, "কলকাতায় পাঁচ হাজারের বেশি হোটেল রয়েছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, দিল্লির বিজেপি নেতারা, অমিত শাহ থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশ বা রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীরা যখন কলকাতায় আসেন, তাঁরা যে হোটেলে এবং যে ঘরে থাকেন, বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনারও ঠিক সেই একই হোটেলে এবং একই ঘরে উঠেছেন।"
এই ঘটনাকে তিনি ‘কাকতালীয়’ বলে মানতে নারাজ। তাঁর মতে, নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রধান যদি শাসক দলের নেতাদের ব্যবহৃত আস্তানাতেই ওঠেন, তবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আশা করা কঠিন। তিনি নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দেন।
জনগণনা ও SIR: দ্বিমুখী আক্রমণের আশঙ্কা
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেন যে, ষড়যন্ত্র কেবল ভোটার তালিকার SIR বা সন্দেহভাজন তালিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর পরবর্তী ধাপ হবে জনগণনা। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, জনগণনার নামে আরও বহু মানুষের নাম নাগরিকত্ব বা বাসস্থানের দোহাই দিয়ে তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হবে। এর ফলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়ার সমস্যাটি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করবে। অর্থাৎ, একদিকে রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া—এই দ্বিমুখী কৌশলে বিজেপি এগোচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ।
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: '১ লক্ষ ২০ হাজার লোকের নাম বাদ চলে যাবে', SIR নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী.
বিজেপির পাল্টা ও কমিশনারের বার্তা
অন্যদিকে, অভিষেকের এই বিস্ফোরক দাবির বিপরীতে কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিক্রিয়া না পাওয়া গেলেও, রাজনৈতিক মহলের একাংশ একে ‘ভীতি প্রদর্শন’ বলে মনে করছে। তবে একই দিনে রাজ্যে এসে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, "ভোটের সময় বাংলায় কোনো রক্তারক্তি বা অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। বোমা-গুলির সংস্কৃতি এবার বদলাতেই হবে।"
লড়াই এখন অস্তিত্বের
ধর্মতলার মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিল। ভোটার কার্ডের সাথে ব্যাংকিং পরিষেবাকে যুক্ত করে তিনি যে ‘আর্থিক বিপদে’র চিত্র তুলে ধরেছেন, তা সাধারণ মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। একদিকে নির্বাচন কমিশনের কড়া শাসন আর অন্যদিকে তৃণমূলের এই ‘ষড়যন্ত্র’ তত্ত্ব—সব মিলিয়ে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই বাংলা এক প্রবল রাজনৈতিক লড়াইয়ের সাক্ষী হচ্ছে।
SIR তালিকা নিয়ে চলা এই জল শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়ায় এবং সাধারণ মানুষের মনে এই ‘ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ’ হওয়ার আশঙ্কা কতটা প্রভাব ফেলে, তা সময় বলবে। তবে অভিষেকের এই আক্রমণের পর যে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন উভয়ের ওপরই চাপের সৃষ্টি হলো, তা অনস্বীকার্য।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)