Abhishek Banerjee: ভালো ফল হলেই তবেই পুরসভা ভোটে টিকিট পাবেন: ভার্চুয়াল বৈঠকে কড়়া বার্তা অভিষেকের

Abhishek Banerjee: ভালো ফল হলেই তবেই পুরসভা ভোটে টিকিট পাবেন: ভার্চুয়াল বৈঠকে কড়়া বার্তা অভিষেকের
Abhishek Banerjee: 'আত্মতুষ্টি চলবে না। বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু তৈরি হয়। তাই হাতে এখনও সময় আছে। সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করুন। কেউ জেন বসে না থাকে"।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে আর বেশি সময় নেই। রাজ্যে প্রথম দফায় ভোটের আগে ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেতা-কর্মীদের তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'ভালো ফল হলেই তবেই পুরসভা ভোটে টিকিট পাবেন, নাহলে নয়। কেউ যদি ভাবেন কলকাতার নেতা ধরে টিকিট পাবেন। জেনে রাখুন পাবেন না' । সূত্রের খবর তেমনই।
শিয়রে ছাব্বিশে। শেষ মুহুর্তের কৌশল বাতলে দিতে সব সাংসদ, প্রার্থী, ভোট পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কমিটি, বিএলএ (১), পুরপ্রতিনিধি এবং শাখা সংগঠনের সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক সেরে নিলেন অভিষেক। কবে? আজ, মঙ্গলবার।
সূত্রের খবর, বৈঠকে অভিষেক বলেন, 'প্রথম দফায় ভোট আছে,এমন অনেক জায়গায় ইগো, মতানৈক্য, মনোমালিন্য কাজ করছে। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করার ভোট। আমাদের শিথিলতা কাজ করলে, পরে হা হুতাশ করার জায়গা থাকবে না। গোষ্ঠী কোন্দল, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, মনোমালিন্য থাকলে মিটিয়ে নিয়ে কাজ করতে হবে। আমি মনে করি সবাই একসাথে, একত্রিত থাকলে কেউ হারাতে পারবে না তৃণমূল কংগ্রেসকে'।
বাংলার ভোটে কোমর বেঁধেছে নেমেছে বিজেপি। ঘনঘন প্রচারে আসছেন মোদী-শাহ। অভিষেক বলেন, 'বিজেপি জানে বাংলা জিতছে না। তাই এমন সব হাওয়া তুলছে। ভোটের শতাংশ আর আসন ২০২১ সালের থেকে টপকে যাবে তৃণমূলের। সবাইকে এক থাকতে হবে। সবাই সতর্ক থাকুন। কেউ প্ররোচনায় পা দেবেন না।অমিত শাহ বলছেন ঘরে ঢুকিয়ে দেবে। গুজরাতের গুন্ডাদের কাছে হার মানবেন না। বাংলার ক্ষমতা বোঝাতে হবে'।
অভিষেকের আরও বক্তব্য, 'আত্মতুষ্টি চলবে না। বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু তৈরি হয়। তাই হাতে এখনও সময় আছে। সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করুন। কেউ জেন বসে না থাকে। সবাইকে প্রাধান্য দিতে হবে। পুরানো দের যোগ্য সম্মান দিতে হবে। সাংগঠনিক দায়িত্বে যারা আছেন তাদের যেন মতানৈক্য না থাকে'।
এদিকে অভিষেক ও তাঁর স্ত্রী রুজিরার গাড়িতে নাকি তল্লাশির নির্দেশ দিয়েছেন কমিশন। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট প্রকাশ করে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে তৃণমূল। অভিষেক বলেন, 'এটা অবৈধ। নিয়ম বিরুদ্ধ। এফ আই আর করব। আদালতে যাব'।
